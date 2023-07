Rentestijging brengt mkb verder in het nauw

Als de rente verder gaat stijgen, zou dat voor veel (mkb-)bedrijven weleens de nekslag kunnen zijn, zo stelt kredietverzekeraar Allianz Trade. ONL-voorzitter Hans Biesheuvel vreest dat ook en roept bedrijven op om met de fiscus afspraken te maken over hun coronaschuld. Kwijtschelden vindt hij geen optie, maar een soepeler betalingsregeling wel.

Kredietverzekeraar Allianz Trade meldt dat komende renteverhogingen in de VS en de eurozone bedrijven verder in de problemen brengen. Investeren is noodzaak, maar de marges worden steeds dunner. ‘Ondernemers willen kost wat kost blijven aanhaken en niet achterop raken. Hiervoor steken bedrijven zich extra in de schulden, maar omdat de rente blijft stijgen, krijgen ze klap op klap waardoor zwakkere mkb’ers uiteindelijk niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen’, zegt Johan Geeroms, director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade. Een rentestijging van 200 basispunten zou in het Verenigd Koninkrijk bijna een op de vijf mkb’ers in de problemen brengen. Maar ook grotere bedrijven kunnen het moeilijk krijgen: in het eerste kwartaal gingen in Europa elf retailers met een jaaromzet hoger dan 50 miljoen euro failliet. Geeroms wijst er ook op dat door de hogere rente herfinancieren van lopende schulden voor bedrijven veel moeilijker is geworden. ‘Een paar jaar geleden was geld lenen nog nagenoeg gratis. Die tijd is voorbij waardoor oude schulden opeens als een molensteen om hun nek hangen.’

Zelf actie ondernemen

Hans Biesheuvel, voorzitter van ondernemersorganisatie ONL, ziet in het Parool crisis op crisis volgen. ‘Daardoor hebben bedrijven helemaal geen hersteltijd gehad, geen tijd om wat vet op de botten te krijgen.’ Het terugbetalen van de in coronatijd opgebouwde belastingschuld komt daar bovenop, zegt IMK-directeur Michiel Hordijk in de krant. ‘In totaal hebben 266.000 bedrijven een betalingsregeling getroffen met de Belastingdienst. Daarvan hebben zo’n 30.000 bedrijven alles afbetaald. Maar er is ook een groep van 50.000 bedrijven die nog helemaal niets geregeld heeft en ook nog niet in overleg is met de Belastingdienst.’ Die laatste groep gaat het zwaar krijgen, denkt hij, omdat verder uitstel niet aan de orde is. Biesheuvel roept die ondernemers op om zich te melden bij de fiscus. ‘De Belastingdienst kan maatwerk leveren, maar je moet wel zelf actie ondernemen, anders staat de deurwaarder straks op de stoep.’

Horeca en detailhandel in de knel

De SRA meldde afgelopen week in de rapportage Branche in Zicht al dat het mkb er bedenkelijk voor staat. ‘Als bedrijven nog meer winst moeten inleveren en lenen bovendien steeds duurder wordt, staan de investeringen onder druk, mede gezien het feit dat in het afgelopen jaar al minder ondernemingen kredietwaardig waren.’ De kleinere horeca- en detailhandelsbedrijven zitten het meest in de knel: de kosten (huur, personeel, rente) zijn fors hoger, dus de marge krimpt en daarmee ook de capaciteit om schulden terug te betalen. ‘Bij de horeca speelt ook nog dat het lastig is personeel te vinden. Veel horecabedrijven zijn daarom noodgedwongen een of meerdere dagen per week dicht. Zij kunnen daardoor niet de omzet draaien die ze nodig hebben’, aldus Hordijk. Hij wijst erop dat ook toeleveranciers van de bedrijven in horeca en detailhandel daardoor problemen krijgen omdat ze minder bestellingen kunnen noteren. Hordijk tipt in het Parool: ‘Herstructureer je bedrijf, zodat je wel voldoende geld binnenkrijgt om de kosten te betalen. Of zoek een investeerder voor extra kapitaal. En neem contact op met de Belastingdienst. Misschien wil die wel een deel van de schuld kwijtschelden. Dat is al een aantal keer gebeurd.’

Maar wat Biesheuvel betreft is kwijtschelding geen eerste optie: ‘Andere ondernemers hebben hun uiterste best gedaan om de belastingschuld wel af te lossen.’ Wel zou hij graag wat soepeler betalingsregelingen zien.