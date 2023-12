Hogere rentes lokken Nederlandse spaarders naar buitenland

Nederlanders hebben het afgelopen jaar veel meer spaargeld bij buitenlandse banken geparkeerd, vermoedelijk gelokt door de hogere spaarrentes. Eind september stond 10,5 miljard euro aan tegoeden van Nederlandse huishoudens bij banken in andere eurolanden. Dat is bijna het dubbele van een jaar eerder, meldt De Nederlandsche Bank (DNB).

DNB, dat zich baseert op de eigen kwartaalcijfers en die van de Europese Centrale Bank (ECB), merkt op dat de tegoeden van huishoudens bij Nederlandse banken in dezelfde periode veel minder hard groeiden. Het ging om een stijging van net geen 8 procent tot een totaal van 566,7 miljard euro dat op Nederlandse spaar- en betaalrekeningen stond.

Buitenlandse banken

In totaal staat nu ongeveer 1,8 procent van alle banktegoeden van Nederlandse huishoudens bij buitenlandse banken gestald. Vooral landen waar de spaarrentes onlangs stegen waren volgens DNB populair. Zo waren de afgelopen tijd de Baltische staten, Italië en Griekenland populair bij Nederlandse spaarders. Van oudsher waren vooral buurlanden België en Duitsland belangrijke bestemmingen voor Nederlandse banktegoeden. Banken in dat laatste land hebben in absolute termen nog steeds het hoogste bedrag aan Nederlands geld op hun rekeningen, namelijk 2,3 miljard euro.

Rentestijging

Veel Nederlandse en Europese banken profiteren van de reeks verhogingen van de rentes door de ECB tot een recordniveau. Maar ze krijgen ook kritiek, onder andere vanuit de politiek, omdat de spaarrentes niet zo hard meestijgen met de marktrentes. De stijging van de spaarrentes heeft, na jaren waarin je geld bij de bank amper iets opleverde, ook in Nederland effect. DNB ziet dat huishoudens het afgelopen jaar zo’n 15 miljard euro van hun betaalrekening naar een spaarrekening verschoven, omdat dit meer oplevert.