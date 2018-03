Werkgevers: collectieve lastendruk nog erg hoog

VNO-NCW en MKB-Nederland stellen naar aanleiding van het IMF-bezoek aan Nederland dat de collectieve lastendruk zich ook na de recente lastenverlichtingen nog steeds op een hoog niveau bevindt. Het kabinet benut de budgettaire ruimte om de lasten voor burgers te verlichten, zien zowel het IMF als de werkgevers. Toch is dat volgens de twee werkgeversorganisaties nog niet genoeg.

Lonen

Het IMF evalueert jaarlijks het beleid van haar leden en concludeerde deze week over Nederland onder anderen dat het goed zou zijn als de lonen harder omhoog gaan. VNO-NCW en MKB-Nederland stellen in een reactie op de IMF-conclusies dat de lonen op dit moment al snel stijgen in Nederland. ‘Dit jaar stijgen de cao-lonen met gemiddeld 2,2 procent. Los van de loonstijging in de cao gaan mensen er ook op vooruit als zij een extra schaal of bonus krijgen of als zij van baan wisselen.’

Onderwijs en r&d

Het IMF wijst er bovendien op dat het verdienvermogen van Nederland kan worden vergroot door nog meer nadruk te leggen op onderwijs en publieke r&d-uitgaven, zien VNO-NCW en MKB-Nederland. De werkgeversorganisaties stellen die conclusie te onderschrijven.