‘Nieuwe lastenverzwaringen funest voor mkb’

Het slechtste dat het demissionaire kabinet met Prinsjesdag kan doen, is opnieuw de lasten voor mkb-ondernemers verzwaren. Dat heeft MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof gezegd bij BNR. Volgens de mkb-voorman zou dat funest zijn: ‘We zitten in een recessie, de vraag loopt terug, de kosten stijgen en de winsten in het mkb staan onder druk.’

Met het oog op de begroting voor 2024 roept Vonhof het kabinet en de Kamer op nu vooral ‘het hoofd koel te houden en verstandig economisch beleid te voeren’. ‘Het is normaal gesproken bijna een automatische reflex dat er in Den Haag als eerste naar belastingverhogingen voor bedrijven wordt gekeken als er tegenvallers zijn aan de inkomstenkant. Maar in de huidige situatie trekken ondernemers dat niet meer. Zij hebben hun lasten al jaar op jaar zien toenemen. Je kunt ze niet eindeloos uitknijpen en zeker nu niet.’

Geen gejojo met winstbelasting

Wat ondernemers nodig hebben is stabiel beleid, in plaats van ‘eindeloos gejojo met tarieven in bijvoorbeeld de winstbelasting’, stelt Vonhof. ‘Er wordt ontzettend veel van ondernemers gevraagd en verwacht. Nederland staat voor grote opgaven en ondernemers moeten investeren: in de toekomst van hun bedrijf, verdere verduurzaming, hun personeel, innovatie, digitalisering en noem maar op. Maak dat niet nog moeilijker dan het al is, maar stimuleer dat. Bezuinig dus ook niet op regelingen die ondernemers bij die investeringen helpen.’

Winsten onder druk

De winstgevendheid in het mkb staat zwaar onder druk, zoals vlak voor de zomer al bleek uit groot onderzoek van SRA. Vonhof: ‘Ondernemers hebben hun kosten enorm zien stijgen – loonkosten, energie, grondstoffen – en driekwart van de ondernemers kan die niet doorberekenen in de prijs. Tegelijk loopt de vraag terug, stijgt de rente en blijft de inflatie hoog. Ook zijn veel ondernemers hun coronaschulden nog aan het terugbetalen. Ik maak me daar echt grote zorgen over.’

