Strategische keuzes zijn helemaal niet moeilijk, uitvoering wel!

Over strategie kun je brede verhalen vertellen. Dan komt al het jargon langs en wanneer u jargon inhuurt weet u van tevoren dat u uren x tarief betaalt die beginnen met 3 cijfers voor de komma. Hoe moeilijk is het nu? Hoe bepaal je de strategie voor een accountantskantoor? Strategische keuzes zijn niet moeilijk, uitvoering wel! We hebben dat gezien bij de toekenning van de Exact Cloud Awards. Kantoren in alle soorten en maten komen langs, met verschillende business modellen, oriëntaties en keuzes. De strategische keuze was nooit leidend in de toekenning van de Exact Cloud Award, wel het #hoedanprecies, de uitvoering van de keuze.

De inhuur – de strategische consultant – begint met de theoretische kaders zoals operational excellence, product leadership, customer intimacy, business model canvas, stakeholders, waarde toevoegen, misschien valt ook nog een keer het woord disruptie. Vervolgens zijn er innovators, early adapters, followers en laggards. Oftewel in plat Nederlands: kantoren die voorop lopen, snelle volgers en echte achterblijvers.

Vooropgesteld: de inhuur heeft gelijk! Maar belangrijker is misschien wel wat u in de praktijk doet! #hoedanprecies noemen wij het. Uw kantoor is of een local hero, een full service aanbieder of een specialist. De keuze – of beter gezegd uw situatie – is vaak historisch tot stand gekomen. En volgens mij bestaat er niet zoiets als een principieel foute keuze. Vervolgens komt het er wel op aan dat de keuzes goed uitgewerkt zijn. En dan zie je in de praktijk de verschillen tussen alle modellen, maar ook de overeenkomsten.

Die overeenkomsten liggen vooral in de basishygiëne. Is de basis op orde? Heb je de juiste mensen in huis om de vragen van je klanten, de ondernemers, te kunnen beantwoorden? Heb je de standaardprocessen goed georganiseerd? Dus online, cloud, snel, actueel, te automatiseren trajecten ook daadwerkelijk geautomatiseerd? Weet je echt alles wat je weten moet – en vaak liefst een klein beetje meer – van je klanten?

De vraag stellen is misschien wel de vraag beantwoorden. Er zijn local heroes, full service kantoren en specialisten die dit allemaal op orde hebben. Kijk bijvoorbeeld naar de winnaars van de Cloud Award van vorig jaar. Maar er zijn ook kantoren die nog stappen moeten zetten. En naast de kantoren die dit allemaal al in orde hebben zijn er natuurlijk ook al kantoren die echt met de volgende stappen bezig zijn: autonome procesgangen, tools & trics die nog niet door iemand anders zijn bedacht, antwoorden op de ondernemersvragen die nog niet gesteld zijn, analyses die verder gaan dan alleen maar debiteuren en crediteuren, analyses die de ondernemer echt ondersteunen in zijn ambacht, full service concepten die echt – okee, misschien een cliché – ontzorgen. Specialisten die het soms echt beter weten dan hun ondernemers en dat ook durven uitdragen.

Dat zijn de witte raven van nu. We zoeken ze! Kantoren die grenzen verleggen. Technologie, innovatie, bemensing en de toepassing ervan in alledag. Het zijn de kantoren die in aanmerking zouden kunnen komen voor de Exact Cloud Award. Nog 16 dagen om uw kantoor aan te melden.

Frans Heitling

