ETL Nederland Accountants en Adviseurs breidt uit naar Noord-Holland

ZAAM Accountants en Adviseurs uit het Noord-Hollandse Limmen/Heiloo is met ingang van 1 januari 2018 onderdeel uit gaan maken van ETL Nederland Accountants en Adviseurs.

De dagelijkse leiding bij ZAAM Accountants en Adviseurs blijft ongewijzigd in handen van Dick Castricum en Dennis Dijkhuis.

Het kantoor in Limmen/Heiloo past in de strategie van ETL om verder te groeien als toonaangevende dienstverlener in het MKB-segment, meldt het bedrijf. Het motto van ETL is het delen van de kennis en kracht van een grote organisatie vanuit lokale vestigingen in de regio.