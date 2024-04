AVB Accountants en Berdano Salarisverwerking bij Westerveld en Vossers

Accountants- en advieskantoor Westerveld en Vossers breidt uit in Barchem. Vanaf heden zijn AVB Accountants B.V. en Berdano Salarisverwerking B.V. onderdeel van Westerveld en Vossers. Het kantoor is voornamelijk actief in de regio Achterhoek en De Liemers. Er ontstaat een organisatie met zo’n 75 medewerkers.

Dankzij de toevoeging van het ervaren team in Barchem kan Westerveld en Vossers zich verder uitbreiden in de regio. Het kantoor in Barchem blijft een zelfstandige vestiging, maar het bestaande team gaat wel samenwerken met de collega’s van Westerveld en Vossers. Zo wordt er optimaal gebruik gemaakt van elkaars kennis en ervaring. Vennoot Rogier Hoftijzer: ‘Vanuit Westerveld en Vossers kennen we een gestage autonome groei. Uitbreiding door overnames is nooit een doel op zich geweest, maar deze kans deed zich voor.’ Na een aantal verkennende gesprekken was er vooral herkenning: ‘We zijn beide informeel in de omgang, no nonsens, toekomstgericht en de klant staat centraal. Beide bedrijven hechten waarde aan korte lijnen om snel te kunnen schakelen.’

Uitbreiding in regio Barchem

Het kantoor in Barchem blijft gewoon als zelfstandige vestiging draaien, met het huidige team. Rogier: ‘We krijgen door deze uitbreiding geografisch meer ruimte om te groeien. Dat geeft ons een extra voet aan de grond in deze voor ons nieuwe regio. Anderzijds betekent dit continuïteit voor de medewerkers en relaties van AVB Accountants B.V. en Berdano Salarisverwerking B.V. Voor hen willen we vooral rust creëren.’

Continuïteit en samenwerking

Collega-vennoot Arjan Bokkers: ‘De komende tijd ligt de focus op continuïteit en samenwerking. We willen dit samen vormgeven. Waar mogelijk proberen we de kennis tussen onze mensen te delen. Zo houden de vestigingen hun eigen identiteit en slagvaardigheid, maar kunnen we wel als groter geheel profiteren van elkaars kennis en ervaring, en waar nodig gezamenlijk nieuwe innovaties oppakken.’

Voormalig eigenaar Dick van Berkum blijft de komende jaren nog betrokken bij het kantoor in Barchem. Hij is blij met de gevonden oplossing: ‘Het is een fijne gedachte dat het voortbestaan van AVB en Berdano is verzekerd. Zowel voor de bestaande relaties, maar ook voor de collega’s die er werken. In het verleden hebben wij al prettig samengewerkt met Westerveld en Vossers. Wij zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.’

Foto (v.l.n.r.): Arjan Bokkers, Dick van Berkum en Rogier Hoftijzer.