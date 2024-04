Blinqx en Simplicate gaan samen verder

Blinqx, aanbieder van softwareoplossingen voor het mkb, corporates en dienstverlenende organisaties, kondigt vandaag aan dat Simplicate zich aansluit bij de Blinqx-organisatie.

De samenwerking markeert een belangrijke stap in de groeiambities van beide bedrijven, melden Simplicate en Blinqx. Simplicate zal – na overname van haar aandelen door Blinqx – zelfstandig blijven opereren als nieuw segment binnen Blinqx onder leiding van oprichters Peter Hager en Gerard Loode. Zij nemen gelijktijdig een belang in Blinqx om gezamenlijk verder te ondernemen.

Simplicate is een SaaS-speler in Nederland op het gebied van CRM- en projectmanagementsoftware voor zakelijk dienstverleners. Sinds de oprichting in 2014 heeft Simplicate zich snel ontwikkeld tot een gevestigde naam, met een team van 75 collega’s en vestigingen in zowel Groningen als Amsterdam. Het bedrijf ondersteunt meer dan 1.500 zakelijke en financiële dienstverleners, waaronder accountants, consultants, architecten, ingenieurs en digital agencies, bij het optimaliseren van hun bedrijfsvoering.

Ruud van der Kruk, CEO Blinqx, is enorm blij met de komst van Simplicate naar Blinqx: “Peter en Gerard – de ondernemers achter Simplicate – matchen enorm met onze Blinqx cultuur. Door samen op te trekken, krijgen we beiden nog meer slagkracht en focus op uitbreiding en groei binnen Nederland en omringende landen. Daarnaast hebben zij samen met hun team de afgelopen 10 jaar enorm veel ervaring opgedaan in het succesvol uitbouwen van een SaaS bedrijf. Dat ze deze kennis kunnen delen binnen Blinqx is extra waardevol.”



Oprichters Peter Hager en Gerard Loode van Simplicate: “We vonden in Blinqx nuchtere, gedreven en bewezen ondernemers met enorme ambities. Samen krijgen we een unieke mix van kennis, ervaring en middelen. Dit stelt ons in staat om onze ambities te vergroten en sneller meer waarde voor onze klanten en medewerkers te realiseren. Voor onze klanten kunnen we ons product en onze dienstverlening nóg beter laten aansluiten bij hun behoeftes. Daarnaast gaan we kijken hoe we onze Simplicate propositie kunnen versterken door nieuwe producten en diensten toe te voegen. Hierin blijft het leveren van hoge kwaliteit door sterke visie achter ons aanbod altijd de leidende factor. Onze medewerkers krijgen door ons partnerschap met Blinqx toegang tot veel nieuwe kennis en ervaring, en daarmee mooie ontwikkelmogelijkheden. Wij geloven enorm in dit partnerschap en kijken erg uit naar de volgende stap in ons ondernemerschap samen met Blinqx.”