Valor (Leeuwarden) nieuwe Credion-vestiging

Waarderingsbureau Valor corporate finance in Leeuwarden heeft een eigen Credion-vestiging geopend.

Daarmee professionaliseert Valor de dienstverlening op het gebied van zakelijke kredietverlening, aldus directeur Martin Nicolai. “Binnen het MKB is er een sterke behoefte aan nieuwe financieringsoplossingen. Valor adviseert ondernemers al bij de aanvraag van hun bedrijfsfinanciering voor investeringsprojecten, bedrijfsovername en herfinanciering, maar door aansluiting bij Credion hebben we nu meer dan 80 bronnen van geld tot onze beschikking.”

Verschillende bronnen stapelen

bedrijfsfinCredion is sinds 2001 actief in bedrijfsfinancieringen voor het MKB. De keten telt inmiddels 58 vestigingen. Onder de geldverstrekkers zijn naast binnen- en buitenlandse banken ook lease- & factoringmaatschappijen, crowdfunders, financieringsfondsen en private investeerders. Dat laatste is voor Nicolai, die Valor runt samen met managing partner René van de Graaf, een pluspunt: “De aansluiting bij Credion is voor ons interessant omdat we nu toegang hebben tot de vele alternatieve financieringspartijen die er inmiddels zijn naast de algemene banken, zodat wij samen wél in staat zijn passende financiering voor ondernemingen te realiseren. Financiële markten veranderen en de financiering van ondernemingen is vaker een stapeling uit verschillende financieringsbronnen.”