Al bijna 5 miljoen belastingaangiften binnen

De Belastingdienst heeft deze maand al 4,8 miljoen belastingaangiften ontvangen. De fiscus verwacht dat dit jaar meer mensen aangifte doen voor 1 april dan vorig jaar.

In 2017 waren om deze tijd 4,4 miljoen aangiften ingediend. In totaal leverde maart vorig jaar 5,5 miljoen belastingaangiften op. Ruim 99% is digitaal ontvangen; ruim 82% kwam binnen via MijnBelastingdienst. Een kleine 10% is digitaal ingediend door een fiscaal dienstverlener. De aangifte-app is door 7% gebruikt.

Bron: ANP