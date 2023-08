Nextens lanceert aangiftesoftware voor grotere mkb

Nextens, marktleider in aangiftesoftware en -analytics, komt met een cloud based software platform waarmee grotere mkb-bedrijven zelfstandig hun belastingaangiftes kunnen indienen.

Nextens Grip biedt verantwoordelijken voor de fiscale bedrijfsvoering bij mkb-bedrijven kennisbronnen, controles en praktische handvatten zoals voorbeeldbrieven, rekentools en checklists. De software geeft inzicht in de te verwachte belastingdruk. Ook wordt er gewerkt aan de mogelijkheid om met behulp van predictive analytics de toekomstige belastingdruk te voorspellen. Daarnaast zorgt het zelfstandig indienen van belastingaangiftes voor meer controle over de processen en hoeven er minder kosten gemaakt te worden voor de inhuur van externe professionals.

Toekomst

Nextens heeft de ambitie om de software op korte termijn verder uit te breiden met de functionaliteiten BTW Refund en Naslag International – EU en Global VAT. BTW Refund wordt een tool waarmee bedrijven btw kunnen terugvragen uit andere EU-landen. Naslag International – EU en Global is een bron die gebruikers voorziet van kennis over btw-regelingen in 43 landen. Deze innovaties worden eind 2023 verwacht.