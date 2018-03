Veel steun voor aanpak belastingontwijking

Zowel van coalitie- als oppositiepartijen krijgt staatssecretaris Snel van Financiën veel steun voor het voornemen belastingontwijking via Nederland aan te pakken. Ook voor de voorstellen die verdergaan dan internationale afspraken is een Kamermeerderheid te vinden, bleek donderdag tijdens een debat.

Behalve regeringspartijen D66 en CDA prezen ook PvdA en GroenLinks de maatregelen die de staatssecretaris neemt. De VVD is het meest terughoudend over de kwestie. De staatssecretaris zei tijdens het debat af te willen van brievenbusfirma’s die om fiscale redenen in Nederland zijn gevestigd, hoewel hij een precieze definitie van zulke firma’s niet kon geven. Het tarief van de bronbelasting staat nog niet vast, maar Snel beloofde donderdag een ‘bronbelasting met tanden’.

D66’er Snel stelde in februari in de Fiscale beleidsagenda een stevige aanpak van belastingontwijking en – ontduiking voor. De ministerraad ging daarmee akkoord. Snel baseert zijn nieuwe aanpak op twee pijlers. Enerzijds wil hij de belastinggrondslag beschermen. Anderzijds neemt hij maatregelen in de sfeer van transparantie en integriteit. Het meest in het oog springend is de bronbelasting die Nederland per 2021 invoert op uitgaande rente- en royaltystromen naar ‘low tax jurisdictions’ en in misbruiksituaties. Zo wordt voorkomen dat Nederland wordt gebruikt voor doorstroomactiviteiten naar belastingparadijzen.

Bron: FD

