Belastingadviseurs juichen overgangsperiode voor fiscale eenheid toe

Het Register Belastingadviseurs (RB) is blij met de overgangsperiode die staatssecretaris Snel (Financiën) heeft toegezegd voor de spoedmaatregel met betrekking tot het afschaffen van de aftrekbaarheid van rente op leningen binnen de fiscale eenheid.

Volgens directeur Fiscale Zaken Sylvester Schenk heeft het RB al een tijdje aangegeven dat “het MKB in Nederland niet de (fiscale) positie krijgt die het verdient”. “Het antwoord op Kamervragen over het fiscale eenheidsregime laat zien dat de MKB-praktijk hierbij wél bijzondere aandacht krijgt in de vorm van een ‘MKB-drempel’. Dit voorstel heeft dan ook in zijn algemeenheid onze instemming. We hopen dat het MKB ook in de toekomst de nodige aandacht blijft krijgen.”

In lijn met eigen voorstel

Adjay Pahladsingh, lid van de commissie Wetsvoorstellen, wijst erop dat het RB als enige had voorgesteld deze MKB-drempel in te voeren. “Hiermee wordt bereikt dat het evenwicht tussen het MKB en het grootbedrijf niet ten koste van het MKB wordt hersteld. Inmiddels is duidelijk geworden dat de staatssecretaris als overgangsmaatregel een drempel van € 100.000 invoert. Daarmee krijgt het mkb tijd om de gevolgen van de spoedreparatie te voorkomen. De achterliggende gedachte is vrijwel volledig in lijn met ons voorstel. De huidige plannen van de staatssecretaris zijn wat ons betreft dan ook een ‘charmante oplossing’.”