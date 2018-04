Nederlander hangt nog steeds het liefst voor de buis

Streamingdiensten als Netflix zijn populair, maar de meerderheid van de Nederlandse huishoudens zit nog steeds meer voor de TV dan op internet. Dat blijkt uit onderzoek van EY. Veel consumenten maken zich zorgen over veiligheid en privacy bij het online delen van gegevens.

Het accountants- en adviesbedrijf bevroeg 2.500 Nederlandse huishoudens. Daarvan zegt 59% meer tijd door te brengen voor de TV dan op (streamingdiensten op) internet. Meer dan twee op de drie kijkt vooral naar de traditionele TV-zenders en 37% maakt minimaal eens per week gebruik van de vaste telefoon. Desondanks zegt 52% dat internet een belangrijk element is in hun sociale leven. 45% zegt dat internet zeer belangrijk is voor het werk (al dan niet vanuit huis).

Privacy zorgpunt

Uit het ‘Digital home’-rapport blijkt verder dat 75% van de huishoudens voorzichtig zegt te zijn met het bekendmaken van persoonlijke en financiële informatie op internet, zelfs wanneer ze een voor hen bekende en vertrouwde website gebruiken. Dat zou er volgens EY op duiden dat consumenten zeer voorzichtig zijn met het omarmen van innovatie. “Van de ondervraagde consumenten zei 35% dat zij uitsluitend een beperkt aantal bekende websites bezoekt.”

Betrouwbaarheid en veiligheid zijn steeds belangrijkere aandachtspunten, aldus EY. “Om de loyaliteit en de groei te waarborgen, moeten bedrijven inzetten op het wegnemen van twijfels bij de consument over betrouwbaarheid en privacy.”

Internetverslaving

Ondanks de nog altijd dominante positie van de televisie probeert 42% van de consumenten bewust minder tijd te besteden aan smartphones en andere apparaten met internettoegang. “En dan is het voornamelijk jongere doelgroep die hierin voorop loopt: 18-25 jaar (44%) en 25-34 jaar (48%).”

Desgevraagd zegt bijna 60% van de consumenten binnen vijf jaar slimme producten als een slimme thermostaat, lamp of koelkast aan te schaffen. Ook hier zijn er zorgen over veiligheid en privacy. “Hier ligt een grote kans voor techbedrijven. Bedrijven die internetveiligheid kunnen garanderen, creëren een unieke positie als dienstverlener in het digitale huis.”