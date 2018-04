Credion opent nieuwe vestiging in Den Bosch 

De zakelijke bancaire kredietbemiddelaar Credion heeft haar activiteiten uitgebreid met een vestiging in de regio Den Bosch. Directeur Credion Den Bosch, Gerard van Hooft, adviseert in de regio Den Bosch MKB-ondernemers bij zakelijke (financierings)vraagstukken.

“Binnen het MKB is een sterke behoefte aan nieuwe financieringsoplossingen. Met het grote netwerk van Credion hebben we toegang tot vele alternatieve financieringspartijen en zijn daardoor in staat passende financiering voor MKB-ondernemers in de regio Den Bosch te realiseren”, geeft Gerard van Hooft aan. “Ik merk dat veel ondernemers behoefte hebben aan een helder en professioneel advies om hun financieringsdoelen te realiseren. Iemand die hen begrijpt en met hen meedenkt”, stelt Van Hooft.

Credion is sinds 2001 gespecialiseerd in het aantrekken van bedrijfsfinancieringen voor MKB-bedrijven. Credion is een keten van 60 over het land verspreide vestigingen, die samenwerken met ruim 80 verschillende geldverstrekkers. Dit zijn bijvoorbeeld (buitenlandse) banken, lease- & factoringmaatschappijen, crowdfunders, financieringsfondsen en private investeerders. Jaarlijks realiseren de adviseurs van Credion voor ruim 1 miljard euro aan bedrijfsfinancieringen.

Bron: Credion