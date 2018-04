Economische groei vrijwel overal zichtbaar

De Nederlandse economie groeide in 2017 met 3,2 procent een stuk harder dan in de voorgaande jaren. Deze groei was in vrijwel alle regio’s zichtbaar, alleen in Groningen zorgde de afname van de aardgaswinning voor economische krimp. Ook de economie van Friesland en Drenthe werd geremd door de aardgaswinning. De economie van Zuidoost-Noord-Brabant en Almere groeiden met 4,9 procent het sterkst. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Zuidoost-Noord-Brabant (Eindhoven en omgeving) dankte zijn groei aan de industrie en de zakelijke dienstverlening. In Almere trok de economie aan door een sterke economische groei van de leasebedrijven. Door de blijvende afname in aardgaswinning kromp Overig Groningen met 1,5 procent. Zoetermeer en Zuidoost-Drenthe hadden met 2,2 procent een groei onder het landelijk gemiddelde.

Groothandel zorgt voor groei in grote steden

Net als voorgaande jaren groeide van de vier grote steden de economie van Amsterdam het sterkst met 3,9 procent. De harde groei in de groot- en detailhandel zorgde voor deze sterke groei, maar ook Rotterdam en Utrecht profiteerden hiervan. In Rotterdam zorgde dit voor een groei van 3,3 procent. In Utrecht werd de groei licht getemperd door een krimp in de financiële instellingen; met 3,2 procent had de domstad een gemiddelde groei. De matige groei van de overheid leidde in Den Haag tot de laagste economische groei van de vier grote steden (2,6 procent).

Flevoland sterkste groei van de provincies

Flevoland had met een groei van 4,2 procent de sterkste economische groei van alle provincies. Gevolgd door Noord-Brabant en Noord-Holland die een economische groei van 3,7 procent hadden. De groot- en detailhandel groeide in 2017 sterk en is de grootste economische bedrijfstak in Noord-Holland. De economie van de provincie Groningen kromp door de aardgaswinning met 0,6 procent; zonder de aardgaswinning kende deze provincie een groei van 2,5 procent.