Accountants #3 in rijtje aangeklaagde vrije beroepsbeoefenaren

Advocaten blijken de meest aangeklaagde beroepsgroep van de vrije beroepen (199 rechtszaken), gevolgd door notarissen (114 rechtszaken). Ze worden relatief vaak aangeklaagd door klanten die menen schade te hebben opgelopen door verstrekt advies. Daarna volgen accountants (47 rechtszaken). Tegen belastingadviseurs waren er 17 claims. Dit schrijft aansprakelijkheidsverzekeringzzp.nl van Lancyr Verzekeringen, dat een analyse deed van Beroepsaansprakelijkheidsclaim s die tussen 1994 en maart 2018 op Rechtspraak.nl zijn vermeld.

Advocaten, notarissen, artsen en adviseurs zijn in de onderzochte periode liefst 382 keer aangeklaagd. Samen is dat al 56% van alle beroepsaansprakelijkheidszaken, aldus het onderzoek. Belastingadviseurs (circa 11.000 werkzaam in Nederland) zijn collectief verantwoordelijk voor 53% van de rechtszaken tegen adviseurs, waarvan er ongeveer 100.000 in Nederland zijn, volgens het onderzoek. Dat heeft te maken met het gegeven dat veel internationale bedrijven via een Nederlands kantoor hun belastingen regelen. Nederland is dus vaak het decor van geschillen tussen internationale bedrijven, vanwege de rol die Nederlandse bedrijven spelen bij (onder andere) het adviseren over belastingontwijking.

Kleine kantoren verliezen

In één van de slechts twee gevallen dat een groot bedrijf de rechtszaak verloor, was een persoon de aanklager. In alle gevallen waarin een persoon een klein kantoor aanklaagde, won die persoon echter. In het enige geval uit de onderzochte rechtszaken dat een klein kantoor won, had een ander bedrijf het kleine kantoor aangeklaagd. Uit het onderzoek blijkt dus dat kleine belastingadvieskantoren vaker de rechtszaken verliezen dan dat ze winnen; bij grote kantoren is dit precies andersom. Belastingzaken gaan daarnaast zelden over kleine bedragen. ‘Het beeld van de doorsnee zuinige Nederlander die zijn belastingadviseur aanklaagt wegens een misgelopen tientje, is door het onderzoek dan ook ontkracht’, volgens