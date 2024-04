Stichting bereidt megaclaim voor tegen ABN Amro wegens rente op mkb-krediet

De stichting Massaschade & Consument wil ABN Amro voor de rechter dagen voor het jarenlang rekenen van een te hoge rente aan mkb’ers met een doorlopend krediet. Het zou om miljarden gaan; de stichting roept ondernemers op zich te melden.

De stichting schat dat de bank sinds 2003 aan zeker 200.000 kleine ondernemers een doorlopend krediet met variabele rente verstrekt. ‘De bank blijkt echter een geheel eigen definitie van ‘variabel’ te hanteren. Als de marktrente omhoog gaat wordt dit telkens pijlsnel doorberekend, maar bij renteverlagingen doet de bank plotseling alsof haar neus bloedt.’ Na de kredietcrisis in 2008 is de marktrente sterk gedaald, maar de variabele rente op de doorlopende kredieten wordt door ABN Amro vastgezet op 10,49 procent.

Geen vrijbrief

Volgens de stichting steekt de bank daarmee een fors verschil tussen markt- en kredietrente in eigen zak. ‘Een variabele rente is geen vrijbrief om deze helemaal naar eigen inzicht te bepalen. ABN Amro heeft de variabele rente eenzijdig en uitsluitend in het nadeel van haar klanten gewijzigd. Daardoor hebben kleine ondernemers sinds 2008 mijarden euro’s meer rente betaald dan ze hadden gedaan als de bank – net als altijd – gewoon de marktrente had gevolgd.’

Eenpitters vergelijkbaar met consumenten

Vorig jaar is voor consumenten een regeling van 460 miljoen euro getroffen rondom de te hoge variabele rente. ‘Wij vinden dat een eenpitter, webshop, stucadoorsbedrijf of bakker om de hoek, qua middelen en kennis nauwelijks van consumenten te onderscheiden zijn. Kleine ondernemers moeten net als consumenten op eerlijke voorwaarden kunnen rekenen zonder daar een leger aan dure adviseurs en juristen voor in te hoeven schakelen. Niet alleen wij vinden dat, ook instanties als klachteninstituut Kifid, de AFM en de Nederlandse Vereniging van Banken delen de mening dat kleine ondernemers eenzelfde bescherming horen te genieten als consumenten.’

De stichting wil zo veel mogelijk mkb’ers verzamelen om zich te melden voor een schadevergoeding. De kosten worden betaald ‘door een externe financier, die in ruil voor het dragen van de risico’s een (beperkt) percentage van de uiteindelijke schadevergoeding ontvangt’.

‘Geen miljardenschade’

ABN Amro stelt tegen over het ANP dat de verwijten van de stichting ongegrond zijn. De stichting zou zich beroepen op uitspraken van klachteninstituut Kifid die niet gelden voor zakelijke mkb-klanten. ‘Er is geen sprake van een miljardenschade en het is ook niet helder voor hoeveel zakelijke klanten de stichting optreedt.’ De verwijten van de stichting richten zich volgens de bank op een specifiek product dat al enige tijd in afbouw is. ‘Het aantal klachten over dit product is door de jaren heen beperkt geweest en we hebben deze klachten samen met de klanten opgelost of we zijn hierover met hen in gesprek.’