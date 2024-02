‘Bestuurders en accountants onderschatten risico op ecocide-strafzaken’

Bestuurders en accountants van bedrijven onderschatten de risico’s dat er strafzaken gaan komen wegens het willens en wetens toebrengen van milieuschade, zo waarschuwen juristen in De Telegraaf.

Er ligt een initiatiefwetsvoorstel van de Partij voor de Dieren dat beoogt het opzettelijk aanrichten van ernstige, wijdverbreide en langdurige schade aan het milieu als ecocide strafbaar te stellen. Bestuurders van bedrijven kunnen volgens het voorstel tot vijftien jaar celstraf en een boete tot een miljoen euro krijgen als zij wisten van milieuschade, maar niet ingrepen. Vermogensbeheerder Koen Bender van Mercurius noemt het een bedreiging: ‘Ik denk dat de impact bij bestuurders en accountants nog niet goed is doorgedrongen.’ Want volgens hem staat straks niet alleen de CEO voor de rechter: ‘Het is een kwestie van tijd voordat de eerste strafzaken op de deurmat vallen. Dat beperkt zich niet tot de bestuurders. Denk aan de interne accountant.’

Grove nalatigheid

Het verschil met de procedures die milieuorganisaties tegen bijvoorbeeld Shell hebben lopen is dat het bij ecocide om strafrecht gaat, waarbij individuen worden aangeklaagd, zegt jurist duurzaamheidsrecht Margaretha Wewerinke-Singh. In de Verenigde Staten worden al decennia rechtszaken gevoerd rondom ecocide en in Frankrijk is het sinds 2021 strafbaar.

Wel is het nog onduidelijk wanneer er precies van ecocide sprake is en hoe je dat bewijst, stelt strafrechtjurist Sjoerd Lopik. ‘De schade moet volgens veel rechtstelsels wijdverspreid zijn, langdurig en zeer ernstig in uitwerking.’ Wewerinke acht het onwaarschijnlijk dat ecocide breed gedefinieerd wordt, als het wetsvoorstel wordt aangenomen. ‘Anders worden we allemaal criminelen. Het zal waarschijnlijk gaan over grove nalatigheid, met grote gevolgen op een brede schaal.’

Ecociderisico-inspectie

De Vereniging van Effectenbezitters hoopt dat bedrijven desondanks actie ondernemen. ‘De wet is misschien nog ver weg. Maar het spel is op de wagen. Degelijke bedrijven wachten dat echter niet af.’ Dat zou kunnen leiden tot een nieuwe discipline: het opsporen van mogelijke ecociderisico’s. Eumedion, de vereniging van institutionele beleggers, heeft inmiddels aangegeven het wenselijk te vinden dat het plegen van ecocide strafbaar wordt gesteld.

Bron: De Telegraaf