Intertrust: last van fiscale onzekerheid

Intertrust heeft in ons land last van de politieke onduidelijkheid rond fiscale regels, meldt de Telegraaf. De omzet in Nederland in het eerste kwartaal gedaald als gevolg van onzekerheden.

De Nederlandse regering heeft veel plannen om de fiscale regels voor buitenlandse bedrijven in Nederland te herzien. Intertrust werkt voor veel van dit soort bedrijven. De vraag is hoe aantrekkelijk Nederland als vestigingsland blijft. Wordt die aantrekkelijkheid minder, is dat slecht nieuws voor Intertrust Nederland, schrijft de krant. Intertrust is in Nederland marktleider in trust, fund & corporate services. de dienstverlener begeleidt cliënten bij de juridische en financiële aspecten van het zakendoen in Nederland.