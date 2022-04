Spoedwet trustkantoren naar Kamer, verbod doorstroomvennootschappen geschrapt

Minister Kaag van Financiën heeft het wetsvoorstel spoedwet trustkantoren naar de Tweede Kamer gestuurd. De spoedwet verbiedt het trustkantoren om zaken te doen met cliënten of uiteindelijk belanghebbenden die in Rusland of Wit-Rusland wonen of gevestigd zijn.

RvS: geen spoedeisend karakter

Aanvankelijk was het de bedoeling om het de trustsector in de spoedwet ook te verbieden om doorstroomvennootschappen aan te bieden en om trustdiensten te verlenen aan cliënten uit derde-hoogrisicolanden op witwasgebied of uit niet-coöperatieve landen op belastinggebied. Na advisering door de Raad van State (RvS) is dat onderdeel echter geschrapt. De RvS merkt namelijk op dat, anders dan de spoedmaatregel, de overige onderdelen in het wetsvoorstel geen directe relatie hebben met de Russische inval in Oekraïne. Zij ontberen daarmee hetzelfde spoedeisende karakter. ‘Door deze te betrekken in een spoedprocedure kan de zorgvuldige en weloverwogen parlementaire behandeling in het gedrang komen. In dit verband acht de Afdeling het van belang dat het spoedeisende deel van dit wetsvoorstel voortvarend kan worden vastgesteld en uitgevoerd en niet wordt vertraagd door mogelijke discussies over de andere onderdelen van het wetsvoorstel. Ook in dat opzicht is het geboden de overige onderdelen van het wetsvoorstel separaat aan het parlement voor te leggen.

Daarnaast merkt de Afdeling op dat de Europese Commissie eind 2021 een voorstel presenteerde voor een richtlijn om misbruik van brievenbusvennootschappen voor belastingontwijking en -ontduiking aan te pakken. De vraag is of het voorgestelde verbod op doorstroomvennootschappen verenigbaar is met deze richtlijn, mocht deze kracht van wet krijgen. Overigens is uit de toelichting niet op te maken hoe het genoemde verbod zich verhoudt tot de conclusies en aanbevelingen van de Commissie doorstroomvennootschappen. Tot slot loopt er een onderzoek naar de toekomst van de trustsector dat naar verwachting medio 2022 verschijnt. De Afdeling adviseert daarom het spoedeisende onderdeel van het wetsvoorstel als een afzonderlijk voorstel aan het parlement voor te leggen.’



Het advies van de RvS wordt opgevolgd, schrijft minister Kaag aan de Kamer. Daarom wordt nu alleen het spoedeisende onderdeel van het wetsvoorstel aan het parlement voorgelegd. De andere onderdelen worden op korte termijn met een ander wetsvoorstel aan het parlement voorgelegd.

Aanbieding wetsvoorstel spoedwet trustkantoren