Boete voor trustkantoor wegens onvoldoende cliëntenonderzoek

De Nederlandsche Bank heeft een boete van 2,5 miljoen euro opgelegd aan trustkantoor Intertrust. De boete is opgelegd, omdat Intertrust trustdiensten heeft verleend zonder voldoende cliëntenonderzoek uit te voeren.

Trustkantoren mogen pas een zakelijke relatie aangaan of een trustdienst verlenen nadat cliëntenonderzoek is verricht dat voldoet aan de wettelijke vereisten uit de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018).

Cliëntenonderzoek voldeed niet

Toezichthouder DNB heeft vastgesteld dat het door Intertrust uitgevoerde cliëntenonderzoek in alle tien onderzochte dossiers niet voldeed aan de vereisten uit de Wtt 2018, terwijl Intertrust wel trustdiensten aan de partijen uit deze onderzochte dossiers is gaan verlenen. Dat is verboden. Daarom heeft DNB voor deze overtredingen een boete aan Intertrust opgelegd.

Boete

Voor de door Intertrust begane overtredingen geldt een basisboetebedrag van 2,5 miljoen euro. DNB heeft geen aanleiding gezien dat basisboetebedrag te matigen en heeft een boete van 2,5 miljoen euro aan het kantoor opgelegd.