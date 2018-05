Nieuwe auto’s vliegen showroom uit

De verkoop van nieuwe auto’s is sterk aangetrokken. In april zijn, mede door de aantrekkende economie, 17,5% meer nieuwe personenauto’s geregistreerd. Volkswagen blijft als merk favoriet, blijkt uit de jongste cijfers van Bovag en RAI Vereniging.

Vorige maand zijn ruim 34.000 nieuwe personenauto’s geregistreerd. Boven in de top 5 staan Volkswagen, dat een marktaandeel heeft van 11,4%, gevolgd door Renault, Peugeot, Opel en Ford. Volkswagen Polo was het beste verkochte model in deze maand. De groei van het Nederlands wagenpark vertoont al maanden een stijgende lijn. Over de eerste vier maanden bedroeg de groei 14,2%. Die stijgende lijn gaat de komende maanden waarschijnlijk afvlakken, want de drie organisaties rekenen voor heel 2018 op een marktomvang van 430.000, een groei van ‘slechts’ 3,7%. Vorig jaar verlieten in totaal 414.538 auto’s de showroom.