Auto- en motorbranche meldt eerste omzetdaling sinds 2013

De omzet van de motor- en autobranche lag in het eerste kwartaal van 2020 1,8 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het ondernemersvertrouwen van de branche ging in het begin van het tweede kwartaal onderuit en daalde naar -46,9. De importeurs van auto’s en motoren boekten aan het begin van dat tweede kwartaal, in april, 62 procent minder omzet. Dit blijkt uit de laatste cijfers van het CBS over de auto- en motorbranche.

Het is jaren geleden dat de auto- en motorbranche te maken kreeg met een omzetvermindering in het eerste kwartaal. De laatste keer was in 2013. De omzetdaling in het eerste kwartaal van 2020 werd mede veroorzaakt door de coronacrisis, ook al was er in Nederland pas in de tweede helft van maart sprake van een gedeeltelijke lockdown.

Importeurs van auto’s en motoren boekten in maart al ruim 18 procent minder omzet in vergelijking met een jaar eerder. Elders in de wereld sloten fabrieken hun deuren, wat direct invloed had op de resultaten van de Nederlandse importeurs. Toen in april ook in Nederland en omringende landen fabrieken sloten en de vraag naar auto’s verder daalde, kwam de omzet in deze branche nog verder onder druk te staan en viel die vergeleken met een jaar eerder zelfs 62 procent lager uit.

Alleen handel en reparatie van personenauto’s positief

De handel en reparatie van personenauto’s was de enige deelbranche die de omzet in het eerste kwartaal van 2020 zag groeien vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder (+ 4 procent). De verkoop van nieuwe auto’s en het onderhoud van personenauto’s liep het eerste kwartaal (ook in maart) ondanks de maatregelen nog gewoon door. De zware bedrijfsautobranche zag de krimp doorzetten, de omzet nam in het eerste kwartaal met ruim 11 procent af. De gespecialiseerde reparatiebedrijven lieten in het eerste kwartaal een omzetdaling van ruim 1 procent zien. Net als in het vierde kwartaal van 2019 nam de omzet van handel in auto-onderdelen ook in het eerste kwartaal van 2020 af. De omzet van deze bedrijven kwam ruim 7 procent lager uit dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De handel en reparatie van motorfietsen kromp met 1 procent.

Vertrouwen auto- en motorbranche zwaar onderuit

Het vertrouwen onder ondernemers in de autobranche was in het eerste kwartaal van 2020 al negatief (-7,6 ). Aan het begin van het tweede kwartaal laat het ondernemersvertrouwen met -46,9 echter een veel negatiever beeld zien. Voor het tweede kwartaal verwacht bijna 84,7 procent van de ondernemers een omzetafname voor de komende 3 maanden. Vorig kwartaal sprak nog 19,4 procent van de ondernemers deze verwachting uit.

Meer faillissementen en minder vacatures

Het aantal faillissementen in de auto- en motorbranche is in het eerste kwartaal licht gestegen. Er gingen 23 bedrijven failliet, in het vierde kwartaal van 2029 waren dat er 19. Er waren 2 800 vacatures in het eerste kwartaal van 2020. In het vierde kwartaal van 2019 waren dat er nog 4 duizend. Drie jaar lang was het aantal vacatures hoger, de laatste keer dat het aantal vacatures lager was, was is het vierde kwartaal van 2016, toen waren er 2500 vacatures.

Bron: CBS