Beperkte verkoop nieuwe auto’s remt verduurzaming

De Nederlandse verkoop van nieuwe auto’s bereikte in 2021 het laagste niveau sinds 1967. Na de terugval door corona hebben chiptekorten bij autofabrikanten en extreem lange levertijden het herstel van nieuwe registraties vertraagd.

In 2022 gaat de productie wel weer omhoog en zorgen snellere leveringen ervoor dat de verwachte instroom van nieuwe auto’s na twee jaar terugveert tot 370.000 (+15%). De vaart is er met de populariteit van occasions echter structureel uit. Minder dan 1 op de 25 auto’s werd vorig jaar vervangen door een nieuwe en dit is de afgelopen tien jaar geleidelijk verder teruggelopen. De lage Nederlandse nieuwverkoop zorgt voor verdere veroudering en dat remt de verduurzaming van het wagenpark. Na een pas op de plaats neemt het aandeel volledig elektrisch naar verwachting wel weer toe en gaat in 2022 op weg naar een kwart van de nieuwverkoop. Dit blijkt uit het nieuwe vooruitzicht automotive van ING Research.

2022 wordt beter jaar voor nieuwe autoverkoop

In 2021 daalde de Nederlandse verkoop van nieuwe auto’s opnieuw en bereikte het aantal registraties met 322.843 (-9%) het laagste punt sinds 1967. Met het relatief snelle economisch herstel en aanhoudend lage werkloosheid was er in 2021 wel meer vraag. Zo hebben leasemaatschappijen grote aantallen auto’s in bestelling. Productiebeperkingen door vooral chiptekorten hebben levertijden echter opgestuwd tot soms wel één à anderhalf jaar en vertraagden hiermee het herstel. In 2022 zijn de chiptekorten nog niet opgelost, maar knellen ze naar verwachting minder dan in 2021. Met productiegroei en versnelling van leveringen volgt er dan naar verwachting een inhaaleffect. ING Research verwacht dat het aantal geregistreerde nieuwe auto’s hierbij na twee jaar weer toeneemt tot 370.000 (+15%).

Aandeel volledig elektrisch na pas op de plaats op weg naar 25%

Elektrisch rijden krijgt steeds meer grip op de automarkt. Waar Nederland het aandeel volledig elektrische auto’s in 2021 licht zag dalen naar 19,8% (van 20,5% in 2020), zal de groei in 2022 zich naar verwachting hervatten. De nieuwe subsidie van € 3.350 voor modellen tot € 45.000 zorgt al voor een snelle start van het jaar bij particulieren. Bedrijven blijven echter de belangrijkste motor achter elektrificatie. De fiscale bijtelling voor zakelijk rijders gaat dit jaar omhoog en de investeringsaftrek vervalt, maar snellere levering en toenemende ambities om uitstoot te reduceren, zorgen naar verwachting ook hier voor groei. Al met al is de verwachting dat bijna 1 op de 4 nieuwe auto’s in 2022 volledig elektrisch zal zijn. Hiermee blijft Nederland één van de voorlopers, al maakten andere Europese landen waaronder Duitsland in 2021 een flinke inhaalslag.

Lees meer in het vooruitzicht automotive