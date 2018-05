Einde oefening dienstverlener die geld leende van klanten

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft na een hertoetsing de vergunning van de heer G.P. van der Leij, handelend onder de naam De Vestelier Financiële Diensten (De Vestelier) uit Helmond, ingetrokken. Zonder vergunning mag De Vestelier geen financiële diensten meer verlenen.

Van der Leij leende geld van consumenten terwijl dat in dit geval niet is toegestaan zonder de benodigde vergunning. €2.000 euro, €50.000 euro of zelfs €150.000 euro: hij schrok daar niet voor terug, hij stond voor meer dan €1 miljoen in de schuld bij klanten. Zelfs van een vrouw die na het overlijden van haar partner een groot bedrag kreeg uitbetaald vanwege de levensverzekering. De financiële dienstverlener werkte het onderzoek tegen en onthield de AFM informatie. Tegen het intrekkingsbesluit heeft De Vestelier geen bezwaar gemaakt. Van der Leij is op failliet verklaard. De AFM had de vergunning reeds voor het faillissement ingetrokken.