MBO-ers bijna ‘uit de schoolbanken getrokken’

Zijn er straks nog kantoorbanen voor mbo’ers? Twee ROC-directeuren denken zeker te weten van wel, schrijft het FD.

Ron Kooren en Philippe Raets zijn beide bestuursvoorzitter van een Rotterdams schoolbestuur, respectievelijk het Albeda College en het ROC Zadkine. In de sterk aantrekkende arbeidsmarkt vechten Rotterdamse werkgevers met elkaar om studenten uit het middelbaar beroepsonderwijs, is de ervaring van de twee bestuurders. ‘We moeten oppassen dat ze niet uit de schoolbanken worden getrokken’, zeggen ze in de krant. Vooral techniek en zorg schreeuwen om goed opgeleide mensen.

‘Booming’

Kooren en Raets storen zich aan het beeld dat mbo’ers in winkels en kantoren geen toekomst meer hebben als gevolg van automatisering en robotisering. Deze banen zijn niet kansloos, maar ‘booming’ en zullen dit ook blijven. ‘Niemand kan als een waarzegger in de toekomst kijken’, zegt Kooren. ‘Maar ik durf de stelling aan dat we de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt misschien wel nauwgezetter volgen dan het bedrijfsleven, en dan vooral het midden- en kleinbedrijf. Dat is ook logisch, want ondernemers zijn druk met winst maken. Ik kan het weten, want ik zit in het bestuur van VNO-NCW Rotterdam.’