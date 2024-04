Flynth zet zich in voor mbo-onderwijs

Flynth is ambassadeur geworden van Stichting Guruz, een non-profit stichting die het kennisgat tussen mbo-onderwijs en de arbeidsmarkt wil verkleinen. Flynth hoopt mbo-studenten enthousiast te maken voor een baan in de accountancy.

Als ambassadeur van Stichting Guruz gaat Flynth een aantal online colleges maken, die worden ontsloten naar meer dan 60 mbo-scholen. In de colleges laat Flynth zien hoe het eraan toegaat in de dagelijkse praktijk, zodat studenten na het mbo kiezen voor een leer- en werktraject bij Flynth.

Flynth vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de accountancysector en investeert graag in de samenwerking met het onderwijs. Ingrid van Gelder, Manager Recruitment bij Flynth, benadrukt: “De samenwerking met Stichting Guruz past vanuit meerdere perspectieven heel goed bij Flynth. We streven naar een vernieuwende koers, weg van de traditionele denkwijzen die vaak domineren in onze sector. Zoals al jaren bekend blijven studentenaantallen terug lopen. Daarom vindt Flynth het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het enthousiasmeren van talenten voor ons vak en de sector. Of je nu werkt als accountant, salarisadministrateur, fiscalist of adviseur. Daarnaast dragen we graag bij aan het onderwijs in Nederland, waar het imago van het mbo nog veel te winnen heeft ondanks de cruciale rol voor het mkb en de Nederlandse economie.

Gelijke kansen

De samenwerking met Stichting Guruz bevordert daarnaast het bieden van gelijke en eerlijke kansen. Flynth is op zoek naar talenten die beschikken over de juiste competenties én de drive hebben om bij Flynth een opleidingstraject aan te gaan. “Door de samenwerking met Guruz willen we ook een bijdrage leveren aan een arbeidsmarkt waarin alle talenten gelijke kansen krijgen, ongeacht of zij al direct de juiste kansen hebben gehad om (door) te studeren. We streven ernaar om de conventionele hbo/ wo route te doorbreken en elk talent een eerlijke kans te geven”, aldus Ingrid van Gelder.

Stichting Guruz

Non-profit stichting Guruz wil als “missing link” het Nederlandse mbo onderwijs naar een hoger niveau tillen en het bedrijfsleven helpen met hun employer branding in het mbo. Guruz maakt online gastcolleges van bedrijven en stelt deze ter beschikking aan alle mbo’s van Nederland. Zo versterken ze samen met het bedrijfsleven het imago van het mbo.

Bron: Flynth