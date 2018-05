Half zoveel bedrijven op de fles als voor de crisis

‘De trend in faillissementen ontwikkelde zich de afgelopen maanden gunstiger dan we tijdens onze vorige raming hadden verwacht’, stelt John Lorié, hoofdeconoom van Atradius. ‘Hierdoor gaan we nu uit van 8 procent daling in 2018 in plaats van 4 %.’ Daarmee zou het niveau van faillissementen nog maar 53 % zijn van het niveau van 2007.

Brexit

Toch zijn de gunstige vooruitzichten volgens Lorié voor het bedrijfsleven geen reden om achterover te leunen. Onder meer de onzekerheid rondom de uitkomst van de Brexit-onderhandelingen vormt nog een reële bedreiging voor de vooruitzichten, zegt de econoom. Een chaotische Brexit vormt voor Nederland als belangrijke handelspartner van Groot-Brittannië immers een risico. Atradius noemt ook de mogelijke handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China als risico.