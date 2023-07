‘Groei bestedingen niet genoeg om retail overeind te houden’

De retailsector staat in Europa onder druk en ondanks meer bestedingen in met name de duurdere non-food-artikelen denkt kredietverzekeraar Allianz Trade dat er een golf van faillissementen aankomt. Vooral modebedrijven, warenhuizen en webwinkels zitten in de gevarenzone.

Volgens Johan Geeroms, director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade, vertonen de bestedingen van huishoudens een paradoxaal beeld: er wordt volop gespaard en minder uitgegeven aan dagelijkse behoeften. ‘Maar tegelijkertijd zien we groei in de uitgaven aan auto’s, apparaten, meubels en ook kleding en speelgoed. De groei is niet groot – het zijn eencijferige percentages – maar je zou verwachten dat de inflatie en de vrees voor economische terugval ook de uitgaven voor dit soort productgroepen een flinke dreun zou geven. Dat is niet gebeurd.’

In Nederland boekte de retail in mei op jaarbasis een omzetstijging van 4,6 procent, maar een volumedaling van 7,5 procent. Dat komt vooral door de extreme prijsstijgingen bij de boodschappen. In Duitsland en Frankrijk steeg het gezinsinkomen juist sneller dan de inflatie: met 1,7 procentpunt in Duitsland en 2,9 procentpunt in Frankrijk tussen eind 2019 en eind 2022. ‘Dit verklaart waarom de bestedingen van huishoudens groeiden. Vooral aan niet-primaire producten is dit geld uitgegeven.’

Hoge voorraden

Dat consumenten blijven uitgeven, is een meevaller voor de retail, maar de zorgen blijven groot, aldus Geeroms: ‘Kijk naar het tekort aan personeel, de stijgende lonen, de hogere energiekosten. Voor veel producten zijn die hogere kosten niet zomaar door te rekenen naar hogere prijzen. Dit kan zomaar omzet en marktaandeel kosten.’ De omzetstijging komt puur door de prijsverhogingen. ‘Met veel retailers gaat het slecht, ook al zien ze hun omzet stijgen. Velen kampen met een hoge voorraad die mogelijk tegen dumpprijzen de markt op moet. Per saldo gaan ze erop achteruit.’

Omdat de aanvoer van producten sinds corona een risico is, zoeken veel retailers oplossingen dichter bij huis. ‘Maar ook dat heeft direct prijs- en margegevolgen. Als jouw concurrent goedkoop in Azië blijft inkopen, dan leg je het af.’

Winkels komen niet toe aan digitalisering

Geeroms verwacht dat de bestedingen pas in de tweede helft van 2024 substantieel aantrekken. ‘Financieel komen bedrijven in de knel. Ze hebben het geld niet voor noodzakelijke investeringen. Denk aan digitalisering. Online moet je zichtbaar zijn. Daar begint de zoektocht van de consument. Digitalisering is van levensbelang. Er zijn in Europa nog zoveel winkels die daar nog helemaal niet aan toe komen.’

Grote retailers in de gevarenzone

Grote bedrijven als Scotch & Soda en VanMoof zijn in de problemen geraakt en er volgen er meer, zegt Geeroms. ‘Volgens onze researchafdeling is de kans op grote faillissementen sterk gestegen. Vorig jaar waren dat 16 concerns met een totale omzet van meer dan 5 miljard euro en het gaat steeds harder. Alleen al in het eerste kwartaal van dit jaar elf gevallen waarbij 2,4 miljard euro verloren ging. Juist die grote ketens en merken moeten veel investeren. Vaak hebben ze al een grote schuldenlast. Door de stijgende rente, bovenop alle andere stijgende kosten, wordt het steeds moeilijker om aan de verplichtingen te voldoen.’ Volgens Allianz Trade lopen modeketens, warenhuizen en e-commercespecialisten het grootste risico.