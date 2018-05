Als accountant voor uzelf beginnen: deze zes fouten moet u voorkomen

Heeft u de droom om een eigen boekhoud- of accountantskantoor op te richten? Zelfstandig ondernemerschap brengt veel voordelen met zich mee, maar gooi uzelf niet in het diepe zonder zorgvuldige voorbereiding. Om u hierbij te helpen hebben we de zes meest voorkomende valkuilen op een rijtje gezet – zo bent u nog beter voorbereid!

Kent u het? U bent al jaren werkzaam in de sector als boekhouder of accountant en meer en meer denkt u: Moet ik mijn eigen kantoor opzetten?

Het beginnen van uw eigen kantoor kan een ontzettend spannende en belonende ervaring zijn. Maar voordat u zich in het hol van de leeuw waagt, moet u zich bewust zijn van de meest voorkomende valkuilen. Als u vanaf het begin inspeelt op deze verschillende risico’s, dan kunt u goed van start gaan!

1. Het starten als zelfstandig ondernemer om de verkeerde reden

De eerste en meest voorkomende valkuil is ondernemer worden om de verkeerde reden. Natuurlijk brengt het zelfstandig ondernemerschap veel voordelen met zich mee. U bent de baas over uw eigen agenda, heeft alles in eigen hand, en u kunt alle belangrijke beslissingen nemen. U bepaalt zo dus de toekomst en richting van uw kantoor. Wel moet u zeker zijn dat u niet blindelings een kantoor opent. Al deze voordelen komen namelijk met een prijs: vermoeiend en tijdrovend werk.

Veel mensen nemen de stap naar het zelfstandig ondernemerschap, omdat ze het beu zijn om voor anderen te werken. Hoewel dit een acceptabele reden is, moet u zeker zijn dat u niet alleen ondernemer wordt omdat u gefrustreerd bent met uw oude baas. Het oprichten van een accountantskantoor brengt namelijk veel uitdagingen met zich mee die wellicht veel frustrerender zijn dan uw oude baas ooit was.

2. Het negeren van marketingactiviteiten

Als u voor een groot accountantskantoor werkt, is het bijna vanzelfsprekend dat klanten naar u toe komen. Het kantoor heeft immers al veel klanten en een goede reputatie. Veel dromende toekomstige ondernemers staan er echter niet bij stil dat het vinden van nieuwe klanten niet vanzelf gaat. Als u een eigen accountantskantoor opricht, moet u vanaf nul beginnen met het opbouwen van een klantenportfolio.

Het beste kunt u beginnen met een goede marketingstrategie, zodat u zich kunt onderscheiden van uw concurrenten. Het is namelijk belangrijk om een concurrentievoordeel op te bouwen – zo weten klanten direct wat ze van uw kantoor kunnen verwachten. Nadat u naamsbekendheid heeft opgebouwd en de eerste klanten heeft binnengehaald, is het een goed idee om deze klanten om aanbevelingen te vragen. Mond-tot-mond reclame is namelijk een van de meest effectieve marketingstrategieën.

3. Het niet definiëren van uw doelgroep

Deze derde valkuil sluit aan bij het bepalen van uw marketingstrategie. Om deze namelijk zo effectief mogelijk te maken, moet u eerst bepalen wat voor soort klanten u in uw portfolio wilt hebben – uw doelgroep dus. U kunt zich natuurlijk goed voorstellen dat een marketingstrategie gericht op ZZP’ers anders is dan een marketingstrategie gericht op BV’s met personeel.

Veel accountants en boekhouders maken de fout om hun diensten aan te bieden aan iedereen die op de deur klopt. Natuurlijk is dit niet verkeerd, maar het kan veel meerwaarde bieden aan uw kantoor als u zich specialiseert in een bepaald type klant of industrie. Zo kunt u bepalen op welk segment u zich wilt focussen. Zorg ervoor dat dit weerspiegeld wordt in al uw bedrijfscommunicatie – op uw website, op Facebook, en in uw gesprekken met potentiële klanten.

4. Het nemen van een sluiproute

Als accountant of boekhouder is het belangrijk dat u uw klanten het goede voorbeeld geeft. Dit geldt in het bijzonder voor de verschillende belastingaangiftes. U mag uw klanten natuurlijk nooit adviseren om twijfelachtige methoden van belastingontwijking te gebruiken. Dergelijke praktijken kunnen misschien voor nieuwe klanten zorgen, maar u moet zich afvragen of dit het type klanten zijn die u in uw klantenportfolio wilt hebben. Houd uzelf aan de normen en uw klanten zullen dit ook doen. Zo bouwt u langzaam een reputatie op als een betrouwbare en ethische accountant.

5. Het niet inschakelen van adviseurs

Als accountant vervult u ook vaak een adviserende rol voor verschillende ondernemers en particulieren. Dit betekent niet dat u zelf geen advies meer nodig heeft. Bij het opzetten van uw eigen onderneming is het ook slim om hulp te zoeken zodat u vanaf het begin uw onderneming in de goede richting kunt sturen. Mogelijke adviseurs kunnen andere accountants zijn, maar ook ervaren zelfstandige ondernemers, IT-professionals, bankiers, advocaten, en anderen. Bekijk in welke gebieden u nog kunt baten bij professioneel advies en wees niet te trots om de hulp van anderen in te schakelen.

6. Het aannemen van de verkeerde mensen

Een andere valkuil is het niet aannemen van de juiste mensen. De werknemers in uw kantoor zijn een belangrijk aspect van het succes of falen van uw onderneming. Medewerkers moeten het doel van het bedrijf delen, hard werken, en geloven in de toekomst van uw kantoor. Of de medewerker nou een stagiair is of een secretaresse, het kiezen van de juiste medewerker is voor elke functie cruciaal. De sleutel tot het vinden van de geschikte persoon voor de vacature is om ervoor te zorgen dat u een grote kandidatenpool heeft. Zo kunt u de juiste keuze maken. Plaats de vacature op zoveel mogelijk platforms om de functie te promoten. Hoe meer goede kandidaten geïnteresseerd zijn in de functie, hoe groter de kans is dat u de perfecte medewerker vindt. Bij het aannemen van een werknemer komt redelijk wat kijken – daar kunt u hier meer over lezen.

