Opnieuw omzetdaling voor Flynth, wel groei bedrijfsresultaat

De omzet van Flynth adviseurs en accountants daalde in 2017 opnieuw, zij het licht. Behaalde het kantoor in 2016 nog een omzet van € 129 miljoen, vorig jaar liep de omzet terug naar € 128,2 miljoen. Het bedrijfsresultaat daarentegen steeg van € 0,8 miljoen naar € 1,4 miljoen. Flynth noemt deze ontwikkeling ‘conform verwachting.’ Het kantoor groeide naar eigen zeggen in adviesdiensten en in haar audit portefeuille.

Flynth boekte over 2017 een omzet van ruim € 128,2 miljoen (2016: € 129 miljoen, 2015 € 131,6 miljoen) en een netto resultaat van € 1,4 mln. (2016 € 0,8 mln.). Terwijl de solvabiliteit van het Top 30 kantoor steeg van 18,8% naar 21,3%, daalde de omzet per FTE. Deze omzet bedroeg € 107.000 over 2017 tegen € 110.000 in 2016.

Einde 2017 telde het kantoor 1419 medewerkers, tegen 1379 einde 2016. Nog even een terugblik: in 2015 behaalde het kantoor nog een omzet van € 131,5 miljoen. Het kantoor deed in 2017 geen grote overnames. In 2017 nam Flynth het lokale kantoor Veenhof uit Oud Beijerland over. In 2016 heeft Flynth geen kantoren overgenomen.

Start up Fonkel met laboratoriumfunctie

Flynth startte in 2017 ook met de spin off Fonkel. Deze zelfstandig opererende start up biedt online administratieve ondersteuning en maakt het de ondernemer via een app mogelijk om 24/7 actuele cijfers te kunnen inzien. Deze digitale dienst gaat samen met een persoonlijk adviesteam voor de ondernemer. De ontwikkeling van Fonkel in het beginjaar verliep conform verwachting. Exacte cijfers hierover staan niet in het jaarverslag. Flynth noemt Fonkel ‘een strategische

keuze om de basisdienstverlening blijvend te kunnen aanbieden bij gewijzigde marktomstandigheden en klantvragen.’ Commerciële resultaten verwacht het kantoor pas vanaf 2018 te kunnen laten zien. Wel liet 2017 al ‘tevredenstellende mijlpalen’ zien. Deze liggen met name op terreinen als marktbenadering, klantcommunicatie en procesinrichting. In dit opzicht heeft Fonkel een laboratoriumfunctie voor de gehele organisatie.

Krapte arbeidsmarkt

In 2017 heeft het kantoor, naar eigen zeggen, stevig ingezet op personele inzet en investeringen in optimaliseren van de kwaliteit van de dienstverlening. Ook werd er ingezet op projecten gericht op productontwikkeling en innovatie. De krapte op de arbeidsmarkt ervaart het kantoor hierbij als handicap.

Met een landelijke mediacampagne liet Flynth zien ‘Pal naast onze klanten te staan’. Het kantoor zette in op groei van de auditdienstverlening en adviesdiensten leidde in 2017 tot groei in deze segmenten. De zes Audit-vestigingen van Flynth zagen de bedrijfsopbrengsten groeien met ruim 5%. De omzet op adviesdiensten nam toe met 3%. Het percentage adviesomzet is overigens in het jaarverslag niet terug te vinden.

Overzicht kengetallen Flynth

2017 2016

Omzet* € 128.158 € 129.039

Omzet* per fte € 107 € 110

Aantal FTE’s 1195 1177

Audit omzet* € 8.195 **

fte’s in audit 78 **

Omzet* per fte audit € 104 **

*x 1.000

**geen gegevens bekend bij redactie