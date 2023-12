Accountants zien omzetgroei afnemen en betaaltermijn oplopen

Nederlandse midden-en kleinbedrijven realiseerden in september een gemiddelde omzetgroei van 0.51% ten opzichte van 3.90% in juli. Vooral accountants moesten een flinke stap terugdoen. Dat blijkt uit cijfers van de Exact MKB Monitor, die gebaseerd zijn op verwerkte data van 340.000 Nederlandse administraties. Daarmee is de stijgende lijn in omzetgroei van het tweede kwartaal verbroken.

Met name accountants en ook ondernemers in de handel en productie hebben de laatste maand van kwartaal drie de gemiddelde omzetgroei zien dalen. Bij accountants nam de omzetgroei af van 10,3% in juli naar 4,7% in september. Ondernemers in de horeca daarentegen zagen de gemiddelde omzetgroei juist stijgen, van 1.80% in juli naar 10.41% in september. In de handel was sprake van een omzetdaling.

Betaaltermijn loopt op

De cijfers uit de Exact MKB Monitor laten zien dat het percentage bedrijven dat het kwartaal afsloot met een positieve cashflow toeneemt. In juli had minder dan de helft (42,93%) van alle mkb-bedrijven een positieve cashflow, in september is dit percentage opgelopen tot 49,66%. Mkb’ers gaven in het derde kwartaal over het algemeen dus minder geld uit dan zijn binnenkregen. De cashflow bij accountants steeg van 43,1% naar 51,9%. Dat laatste is echter wel een afname ten opzichte van augustus (55,4%).

Een minder positieve ontwikkeling is de oplopende betaaltermijn. In juli kregen mkb’ers gemiddeld binnen 28 dagen betaald, in september moesten zij langer wachten op hun geld: ruim 31 dagen. Ondernemers in productie en accountancy moesten respectievelijk 33 en 34 dagen het langs op betalingen wachten.