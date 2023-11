Personalia | Frans van der Geld nieuwe directeur Audit bij Flynth

Frans van der Geld wordt per 1 december benoemd als nieuwe directeur Audit bij Flynth. Hij volgt Erik Koetje op, die onlangs is benoemd als nieuw lid van de raad van bestuur.

Van der Geld was eerder onder andere vestigingsleider voor Audit in Ridderkerk en werkt al ruim acht jaar voor Flynth. De benoeming is onder voorbehoud van de positieve betrouwbaarheidstoetsing door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Positie verstevigen

Frans van der Geld heeft zin in zijn nieuwe uitdaging en weet goed wat zijn toekomstvisie voor Flynth is. Samen met de medewerkers van de auditpraktijk en de andere servicelines wil hij de positie van Flynth verstevigen als top-6 accountantsorganisatie. ‘Dit kunnen we doen door in te spelen op de kansen die onder andere de invoering van ESG/CSRD biedt en door gebruik te maken van innovaties op gebied van artificial intelligence en data-analyse om onze controles efficiënter uit te voeren. Daarnaast geloof ik erin dat een goede samenstelling van ons cliëntenportfolio ervoor zorgt dat we niet alleen het rendement, maar ook de fun-factor en de ontwikkelmogelijkheden voor onze collega’s kunnen vergroten. Op die manier dragen we bij aan een bruisende baan, een verbetering van de werk-privé balans en het behouden van onze medewerkers. Een prestatie zet je nooit als individu neer, maar dat doen we binnen Flynth altijd als team.’

Werkervaring

In 2015 is Van der Geld gestart bij Flynth als vestigingsleider voor Audit in Ridderkerk en was hij onderdeel van het managementteam van Flynth Audit. Sinds vier jaar is hij MT-lid Bedrijfsvoering voor de auditpraktijk. Daarnaast is hij als externe accountant verantwoordelijk voor wettelijke controles van (middel)grote ondernemingen in de scheepvaart, bouw- en tuinbouwsector.

