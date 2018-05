Twee landen geschrapt van zwarte belastinglijst EU 

De Bahama’s en Saint Kitts en Nevis zijn van de zwarte EU-lijst voor belastingparadijzen geschrapt. Er staan nu nog zeven landen of regio’s op waar de autoriteiten niet meewerken aan de bestrijding van belastingontduiking of -ontwijking.

Volgens de EU-ministers van Financiën hebben de Bahama’s en Saint Kitts en Nevis toegezegd dat ze hun belastingbeleid zullen hervormen. De twee landen komen nu een jaar lang op een ‘grijze lijst’ en er wordt gecontroleerd of ze hun beloftes waarmaken. De in december voor het eerst opgestelde lijst telde oorspronkelijk zeventien belastingparadijzen. De resterende zeven zijn de Amerikaanse Maagdeneilanden, Guam, de republiek Palau in Oceanië, Namibië, Amerikaans-Samoa en Samoa, en de republiek Trinidad en Tobago.

De lijst betreft alleen niet-EU-landen die (bijna) geen vennootschapsbelasting heffen, niet transparant zijn en niet ”welwillend” staan tegenover de strijd tegen belastingontwijking. De steeds kleinere lijst is volgens de ministers een teken van succes. Landen willen niet aan de schandpaal worden genageld en zijn daarom bereid hun beleid aan te passen.

Bron: ANP