EY: half miljoen euro onterecht gedeclareerd door rechts-populisten

De eurosceptische en rechts-populistische fractie Europa van Naties en Vrijheid (ENF) in het Europees Parlement heeft voor bijna een half miljoen euro onterecht gedeclareerd. Dat blijkt uit een rapport van EY en een brief van het Budgetcomité van de EU onder leiding van Klaus Welle. De PVV maakt onderdeel uit van de fractie, waartoe ook Front National, Vlaams Belang, het Italiaanse Lega en de Duitse AfD behoren.

Er is volgens EY sprake van 546.382 euro aan onterechte declaraties of kosten waarvan het bonnetje ontbreekt. Daarvan wil het Budgetcomité van de EU dat de fractie 477.780,62 euro terugbetaalt of alsnog verantwoordt. Daarbij gaat het onder anderen om flessen champagne, cadeautjes en etentjes die duurder zijn dan volgens de Europese regelgeving is toegestaan. De fractie krijgt nog een laatste kans om de kosten te verantwoorden. Als dat niet gebeurd wordt het geld teruggevorderd. Het volledige bedrag wordt dan op het budget voor 2018 in mindering gebracht.

Reactie PVV

De PVV erkent in een verklaring dat er sprake is van onterechte declaraties. Vooral de Franse fractie is daar volgens de partij van Wilders schuldig aan. “De PVV-delegatie walgt van deze verrijking door de Franse delegatie en neemt hier volledig afstand van. Intern zijn strikte maatregelen en personele wijzigingen doorgevoerd. Hierdoor is herhaling van deze zaken onmogelijk geworden.”

Bron: NOS