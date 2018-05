Minder afschrijvingen op onbetaalde rekeningen

Bedrijven hoeven minder af te schrijven op onbetaalde rekeningen. Dit jaar gaat het om 1,5 % van de totale omzet, vorig jaar was dat nog 2,1 %. Dat beweert incassobureau Intrum.

Hierdoor wordt ongeveer €3,2 miljard minder afgeschreven. Door de verbeterende economie worden rekeningen ook sneller voldaan. De gemiddelde betalingstermijn nam met vier dagen af. Bedrijven geven het vaakst aan dat te late betalingen komen door inefficiëntie van processen.

Overheid traag

De overheid betaalt nog steeds traag en doet nog altijd het langst over het betalen van een rekening. Zij wacht gemiddeld 35 dagen met een betaling. Dat was in 2017 nog 38 dagen. Bedrijven onderling betalen gemiddeld na 28 dagen. Dat is vier dagen minder dan een jaar eerder. Consumenten betalen hun rekeningen gemiddeld na 17 dagen, waar dat in 2017 nog 20 dagen was.