Minder middelen ingezet om klanten te laten betalen

Om ervoor te zorgen dat klanten betalingen voldoen, zette in 2019 42 procent van de finance professionals een scala aan betaalmogelijkheden in. Door de jaren heen is gebleken dat dit niet dé oplossing is voor niet-betalende klanten. In 2020 gebruikte nog maar 33 procent deze tactiek, in 2021 was dit 27 procent en inmiddels doet maar een op de vijf (20%) bedrijven dit. Dit blijkt uit de FinTech Barometer, een onderzoek naar de financiële status bij Nederlandse bedrijven dat de afgelopen vijf jaar door FinTech-bedrijf Visma | Onguard is uitgevoerd.

Inschakelen van incassobureau

Een incassobureau wordt door de jaren heen ongeveer even vaak ingeschakeld als er na een aanmaning nog steeds niet betaald is. In 2019 gaf zestien procent van de finance professionals aan deze bureaus in te zetten, in 2022 is het percentage hetzelfde gebleven. Het middel dat jaar in jaar uit bovenaan de lijst staat is het persoonlijk te werk gaan bij ieder geval. De redenen waarom klanten dan niet betalen? De afgelopen jaren was de voornaamste reden problemen door COVID-19. In zowel 2020 als 2021 gaf 31 procent van de finance professionals aan dat dit ervoor zorgde dat klanten niet betaalden. De reden die er jaarlijks met kop en schouders bovenuit steekt zijn cashflowproblemen bij klanten.

Adriaan Kom, CCO bij Visma | Onguard: “Een probleem dat de laatste jaren gelukkig een stuk minder speelt, is verkeerd verstuurde facturen. Dat was altijd een belangrijke reden voor klanten om uiteraard niet te betalen. We zien dat de technologie in veel gevallen dit probleem heeft opgelost en dat veel minder finance professionals aangeven dat dit een reden is dat klanten niet betalen. Cashflowproblemen blijven natuurlijk een belangrijk probleem, ook na de pandemie. Het is daarin belangrijk dat bedrijven, zoals ze zeggen te doen, per situatie kijken waar er problemen zijn en wat er nodig is om de rekeningen betaald te krijgen.”

Frustraties van finance professionals

Maar wat frustreert finance professionals nog meer naast niet-betalende klanten? Hier is de afgelopen jaren weinig verandering in gekomen. Systemen die niet goed werken voeren in 2021 en 2022 de lijst aan. Ook tijdrovende handmatige en repetitieve taken en het achter facturen aangaan verdienen beide jaren een eervolle vermelding.

FinTech Barometer