ANBI-status religieuze instellingen vrijwel nooit ingetrokken

De ANBI-status van de omstreden Haagse As Soennah-moskee wordt niet ingetrokken, ondanks het feit dat de religieuze instelling niet aan de publicatieplicht van de financiele stukken voldoet. Religieuze instellingen ervaren überhaupt vrijwel nooit consequenties als ze zich niet houden aan de plicht, die er op initiatief van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) en voormalig PVV’er Roland van Vliet kwam.

Omtzigt stelde vragen aan staatssecretaris Snel over de As Soennah-moskee, waar volgens Nieuwsuur vrouwenbesnijdenis en de doodstraf voor overspel worden gepropageerd. De antwoorden zijn ‘nogal schokkend’, twittert het kritische Kamerlid. Snel is het er mee eens dat dat soort radicale opvattingen strijdig zijn met het algemeen belang, maar vindt het ‘niet op voorhand vanzelfsprekend’ dat de ANBI-status dan ook wordt ingetrokken. Het is aan de Belastingdienst om te beoordelen of een instelling aan de voorwaarden voor de fiscaal aantrekkelijke status voldoet.

Publicatieplicht

Snel bevestigt dat de As Soennah-moskee in elk geval niet aan de ANBI-voorwaarden voldoet op het gebied van de publicatieplicht van de financiële stukken. Uit de beantwoording blijkt bovendien dat de ANBI-status bij religieuze instellingen, in tegenstelling tot bij de niet-religieuze instellingen, überhaupt vrijwel nooit wordt ingetrokken. Sinds 2014 zijn er 7.644 niet-godsdienstige ANBI’s op de publicatieplicht gecontroleerd, schrijft Snel. Dat toezicht heeft tot 1.446 intrekkingen geleid. Sinds 2016 zijn er 2.955 godsdienstige ANBI’s op de publicatieplicht gecontroleerd. Daarbij zijn 1.139 omissies geconstateerd en heeft het toezicht op de publicatieplicht tot 1 intrekking geleid omdat, ondanks herhaalde waarschuwingen, niet werd voldaan aan de publicatieplicht. De overige omissies zijn hersteld of er is nog overleg over het herstel.

De Belastingdienst moet gaan handhaven op de publicatieplicht, zegt Omtzigt op Twitter.