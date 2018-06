Sultan CRM vernieuwt systemen

Softwarebedrijf Sultan CRM heeft nieuwe CRM-en DMS-systemen ontwikkeld voor accountancykantoren. Voor de financiering van de nieuwe systemen is geld opgehaald via crowdfundingplatform Collin Crowdfund.

Aanleiding voor het ontwikkelen van een nieuwe generatie systemen zijn volgens mede-eigenaar Jos Nijsen de strategieveranderingen die bij accountancykantoren plaatsvinden. “Veranderingen zijn vaak het gevolg van zowel technologische ontwikkelingen als veranderingen in de wetgeving. We zien ook een verandering in de strategie van accountancykantoren. Nieuwe verdienmodellen dwingen tot prijsafspraken en een strakke monitoring van deze afspraken. Denk hierbij aan projectbenadering en budgetbewaking. Ook dient de beschikbaarheid van informatie device-onafhankelijk te zijn.”

Sultan had een financiering nodig om onder andere nieuwe consultants in dienst te nemen. Die was via Collin Crowdfund snel rond: “De leningaanvraag van € 100.000 was binnen een uur volgeschreven door 127 investeerders.”