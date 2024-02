Met deze vier tips kies je een goed CRM-systeem voor je accountancykantoor

Op zoek naar een CRM-systeem voor je accountancykantoor? Na het lezen van dit artikel ben je goed op weg! Gebruik de volgende vier concrete tips en vind je best passende software.

Tip 1. Houd het eenvoudig

Bij het selecteren van een CRM-pakket is het cruciaal om niet te kiezen voor een te complex systeem. Soms is een eenvoudiger CRM-systeem voldoende. Vooral als slechts een paar medewerkers met het CRM werken en je hoofdzakelijk contacten en klanten in je systeem beheert.

Let echter op dat te eenvoudige of gratis systemen vaak niet toekomstbestendig zijn. Naarmate je organisatie groeit, schieten deze systemen in de meeste gevallen te kort.

Wil je geschikte pakketten zien die perfect passen bij de wat kleinere organisaties? Bekijk het op deze pagina met 11 CRM-systemen speciaal voor het mkb.

Tip 2. Bepaal wat je wilt bereiken

Denk actief na over waarom je een CRM-systeem wilt aanschaffen. Identificeer de specifieke problemen die het systeem moet oplossen. Want waarom ben je eigenlijk op zoek naar (nieuwe) software?

Overweeg daarbij of je het systeem uitsluitend gaat gebruiken voor eenvoudige taken, zoals klantgegevensbeheer. Of dat je toch geavanceerde functies zoals marketing automation of inzicht in je pijplijn wilt. Dit is het startpunt van je zoektocht naar het juiste CRM-systeem dat past bij de behoeften van jouw accountancykantoor.

Tip 3. Houd rekening met de totale kosten

Een CRM-pakket kost meestal tussen € 20,- en € 100,- per gebruiker per maand, afhankelijk van de functionaliteiten. Dit bedrag betaal je enkel en alleen je voor de licentiekosten. Daarnaast zijn er implementatie- en trainingskosten die de prijs flink doen oplopen. Vergeet deze laatste genoemde kosten dus zeker niet mee te nemen!

Tip 4. Zet je processen niet 1-op-1 over

Bij de overstap naar een digitaal CRM-systeem is het essentieel om niet simpelweg je huidige processen 1-op-1 over te zetten. Dit is de perfecte kans om je bedrijfsvoering te verbeteren. Maak je huidige processen inzichtelijk, teken ze uit, en vraag experts om advies over hoe ze het best kunnen worden overgezet naar een CRM-systeem. Neem deze kans om digitaal te gaan en vooruitgang te boeken in je accountancypraktijk.

Het vinden van het perfecte CRM-pakket voor je accountancykantoor, kan overweldigend zijn. Gelukkig biedt onze onafhankelijke vergelijkingstool een snelle en op maat gemaakte oplossing. Met onze tool vind je namelijk snel een geschikt systeem. Meer weten klik dan hier en vind je ideale CRM-systeem! Of wil je misschien meer info voordat je onze tool invult? Bekijk dan de onderstaande video.