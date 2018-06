Gebruik innovatieregeling WBSO vorig jaar afgenomen

21.265 Nederlandse ondernemers – waarvan 97% MKB’er is – haalden afgelopen jaar een voordeel van bijna 1,2 miljard euro uit de innovatie- en onderzoeksregeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Dat is een daling van een kleine vijf procent ten opzichte van het jaar daarvoor. De resultaten staan in de jaarrapportage 2017 die staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) woensdag heeft gepubliceerd.

Vooral bedrijven met weinig omvangrijke R&D-projecten kozen ervoor om in 2017 geen WBSO-aanvraag in te dienen. Het ministerie ziet in de economische groei een verklaring voor de afname. Bedrijven besteden dan vaak minder tijd aan R&D en richten alle inspanningen op hun primaire bedrijfsprocessen, stelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in het jaarverslag.

Staatssecretaris Keijzer (EZK) is niettemin tevreden over het gebruik van de regeling: “Nederlandse bedrijven hebben in 2017 hun uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling op peil gehouden. Dat is belangrijk, omdat de sterke economische groei er voor zorgt dat bedrijven zich vooral moeten richten op de toenemende vraag en productie. Het overgrote aandeel MKB’ers in deze groep laat zien dat zij niet alleen het fundament van onze economie zijn, maar ook een belangrijke bijdrage leveren aan vernieuwing in vele sectoren als de bouw, de verpakkingsindustrie of data-toepassingen. Onderzoek en ontwikkeling blijft de basis voor onze internationale concurrentiepositie.”

2017 in cijfers

Via de WBSO kunnen bedrijven een deel van de loonkosten en andere uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling verlagen. In 2017 kende de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die de WBSO namens het ministerie van EZK uitvoert, in totaal 135.900 projecten toe. Dit aantal projecten staat gelijk aan circa 83.000 hoogwaardige arbeidsplaatsen in de Research & Development. Bij deze projecten was verreweg het grootste deel (96%) een ontwikkelingstraject voor een nieuw product, productieproces of programmatuur, in 4% van de projecten ging het om een technisch-wetenschappelijk onderzoek.

Regio’s

De cijfers over afgelopen jaar laten zien dat Amsterdam (met 1.923 bedrijven), de omgeving Eindhoven (1.726 bedrijven) en Utrecht (1.534 bedrijven) het meest gebruik maken van de regeling. In de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland en Noord-Holland geven bedrijven het meeste uit aan R&D.