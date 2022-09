7,8 miljard aan innovatiesubsidie voor 20.000 bedrijven

In 2021 is een recordbedrag van € 7,8 miljard aan innovatieplannen van meer dan 20.000 Nederlandse bedrijven goedgekeurd. 97% daarvan behoort tot het mkb. Sinds de start in 1994 zijn nog nooit zoveel innovatieplannen goedgekeurd via de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO).

Met deze regeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) kunnen ondernemers meer onderzoek doen naar nieuwe innovaties en ideeën sneller ontwikkelen tot succesvolle producten en diensten.

139.000 innovatieprojecten

Via de WBSO kunnen bedrijven een deel van hun loonkosten en andere noodzakelijke uitgaven voor het doen van onderzoek en ontwikkeling (R&D) verlagen. Uit de jaarrapportage FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk 2021 blijkt dat bijna 139.000 innovatieprojecten (+3% ten opzichte van 2020) van bedrijven voor een bedrag van € 7,8 miljard zijn goedgekeurd.

Het gaat om € 4,61 miljard aan loonkosten en € 3,15 miljard aan niet-loonkosten, een stijging van € 500 miljoen ten opzichte van 2020 . Zo konden ondernemers met behulp van de WBSO hun kosten voor onderzoek naar en ontwikkeling van innovaties met € 1,4 miljard verlagen. De regeling ondersteunde meer dan 91.000 hoogwaardige arbeidsplaatsen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling namens het ministerie van EZK uit.

Bron: RVO