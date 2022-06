Subsidie en fiscale steun voor circulaire economie flink toegenomen

Er gaat steeds meer overheidssubsidie en fiscale steun naar circulaire projecten, concludeert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De uitvoeringsinstantie deed onderzoek naar projecten uit 23 Nederlandse en Europese subsidieregelingen, en naar fiscale regelingen als de WBSO en MIA\Vamil.

De subsidiestroom nam toe van € 236 miljoen in 2018 tot € 295 miljoen in 2020, constateert de RVO. Het kabinet streeft naar een volledig circulaire economie in 2050.

R-strategie

Net als bij onderzoeken in voorgaande jaren blijken de circulaire projecten vooral over recycling van afvalstromen te gaan (67% van het budget). Er is daarnaast een beperkte toename zichtbaar van de projecten die zich hoog op de R-ladder bevinden, Reduce (R2, bijvoorbeeld minder materiaal per product gebruiken) en Reuse (R3, hergebruik van producten).

De mate van circulariteit wordt vaak gerelateerd aan de zogenaamde R-ladder. Hoe hoger een initiatief op de R-ladder staat, hoe circulairder het initiatief is. R1 is de hoogste trede.

In 2020 ziet de RVO 475 nieuwe circulaire projecten, waar 1278 bedrijven en organisaties aan meedoen. Via de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) meldden 2326 bedrijven dat zij circulaire activiteiten hebben, waar ze fiscale ondersteuning voor krijgen.

Meer informatie:

Monitoring transitie naar een circulaire economie op basis van overheidsondersteuning 2015-2020 (pdf)

Bron: RVO