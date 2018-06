Geen verrassingen in wet spoedreparatie fiscale eenheid

Het veelbesproken wetsvoorstel voor spoedreparatie fiscale eenheid is gepubliceerd en lijkt geen verassingen te bevatten. De bestaande fiscale regeling voor aftrekbare rente van leningen tussen moeder- en dochterbedrijven is volgens het Europese Hof in strijd met de EU-regels, de spoedreparatie moet daar een einde aan maken.

Met het wetsvoorstel worden enkele regelingen in de vennootschapsbelasting en dividendbelasting toegepast alsof er geen fiscale eenheid is. Daarbij gaat het om de renteaftrekbeperking ter voorkoming van winstdrainage, bepaalde onderdelen van de deelnemingsvrijstelling, de herwaarderingsverplichting voor laagbelaste beleggingsdeelnemingen, de renteaftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente en de verliesverrekening bij wijziging van het belang, met inachtneming van alle regelingen die daarmee verband houden. Hetzelfde geldt voor de afdrachtvermindering voor dooruitdelingen in de Wet DB 1965.

Bron: Taxence/TaxLive

