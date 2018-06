Belastingdienst maakte fouten bij verhuurderheffing

De belastingdienst legt de verhuurderheffing in sommige gevallen verkeerd op, heeft de Hoge Raad bepaald. Bij huurwoningen die eigendom zijn van meerdere personen, mag de fiscus de heffing namelijk niet opleggen aan de mede-eigenaar die de WOZ-beschikking van de gemeente ontvangt.

De uitspraak werd gedaan in een zaak van een man die op 1 januari 2013 samen met twee broers eigenaar was van dertien huurwoningen. De man betaalde over dat jaar 77 euro verhuurderheffing, maar maakte daar bezwaar tegen omdat hij het niet eens was met de manier waarop de Belastingdienst de heffing oplegde.

Als er bij sociale huurwoningen meerdere eigenaren zijn legt de fiscus de in 2013 ingevoerde verhuurderheffing op aan degene naar wie de gemeente de WOZ-beschikking stuurt. De Hoge Raad volgt in de uitspraak van afgelopen vrijdag het advies van de advocaat-generaal dat die systematiek tot willekeur leidt. Ook vindt de Raad dat de wetgever er te gemakkelijk van uit is gegaan dat degene die de heffing moet betalen, die kan verhalen op zijn mede-eigenaren naar rato van hun aandeel in de woningen.

Geen grote financiële gevolgen

Het arrest van de Hoge Raad heeft geen grote gevolgen voor de schatkist. Woningcorporaties brengen namelijk verreweg het grootste deel van de verhuurderheffing op.

Bron: FD