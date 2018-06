Kamermeerderheid voor extra toezicht op Belastingdienst in zicht

De Tweede Kamer stuurt er op aan om de Belastingdienst tot groot project te verklaren en op die manier meer grip te krijgen op de fiscus. Deze week wordt vergaderd over de vraag of de fiscus zo’n status moet krijgen en hoe dat dan verder ingevuld moet worden. Het lijkt er op dat na de oppositie nu ook voor de coalitiepartijen de maat vol is.

De Belastingdienst kampt al lange tijd met organisatorische problemen en de Kamer overweegt daarom ook al langer om de dienst min of meer onder curatele te stellen. Minister Wopke Hoekstra van Financiën meldde onlangs al niet meteen nee te zeggen tegen zo’n status voor de belastingdienst. Deze week werd nog duidelijk dat de Belastingdienst een spoedreparatie van de fiscale eenheid onuitvoerbaar acht omdat het aan capaciteit voor handhaving ontbreekt.

Inmiddels hebben de Kamerleden donderdag een extra procedurevergadering ingepland over ’informatievoorziening over de Belastingdienst’, meldt de Telegraaf. Daarmee lijkt aangestuurd te worden op het tot groot project verklaren van de Belastingdienst. De coalitiepartijen doen daarover echter vooralsnog geen mededelingen.