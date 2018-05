Belastingdienst mogelijk onder curatele

Minister Wopke Hoekstra van Financiën heeft niet meteen nee gezegd tegen het voorstel om de Belastingdienst strenger te controleren. De fiscus kampt al jaren met problemen vanwege een uit de hand gelopen reorganisatie.

Onder aanvoering van PVV’er Tony van Dijck vroeg de voltallige oppositie woensdag de Belastingdienst, die onder het ministerie van Financiën valt, als ‘groot project’ aan te wijzen. Als dat gebeurt is de verantwoordelijke bewindspersoon verplicht de Kamer uitgebreid en regelmatig te informeren over de voortgang van het hersteltraject. Hoekstra staat hier niet op voorhand afwijzend tegenover. Hij wil het voorstel eerst bespreken met Menno Snel, de staatssecretaris op zijn departement die verantwoordelijk is voor de fiscus. Eerdere ‘grote projecten’ waren de Betuweroute en de reorganisatie van de rechterlijke macht.

Vertrekregeling

De Algemene Rekenkamer concludeerde vorige week op Verantwoordingsdag wederom dat er nog veel problemen zijn bij de Belastingdienst. De organisatie kwam tot acht zogenoemde ‘onvolkomenheden’. Vooral de reorganisatie, waarbij vijfduizend werknemers moesten vertrekken, blijft een hoofdpijndossier. De problemen zijn ook nog niet in 2017 opgelost, concludeerde de Rekenkamer. Er zijn zorgen over de continuïteit van de primaire processen’, waarmee bedoeld wordt dat de belastinginning onder drukt dreigt te komen.

Eigen minister

De Belastingdienst een ‘eigen minister’ geven, een wens van 50Plus-Kamerlid Martin van Rooijen, vindt Hoekstra geen goed idee. ‘Dat is niet de oplossing van het probleem’, zei de bewindsman. Extra geld erbij lost volgens Hoekstra de problemen niet op, het gaat nu om het werven van de juiste ICT-ers wel.