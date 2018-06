Zelfstandige juristen scherp op risico’s beroepsaansprakelijkheid

ZZP’ers in de bouw, zelfstandige specialisten bedrijfsbeheer en sociaal werkers verzekeren zich, ten opzichte van andere beroepsgroepen, vaker tegen aansprakelijkheidsrisico’s. Ook juristen zijn er scherp op, vooral op de BAV. Dit blijkt uit onderzoek van Aansprakelijkheidsverzekering ZZP, onderdeel van Lancyr Verzekeringen, waarbij 2.158 verzekeringsaanvragen uit 2017 van ZZP’ers werden onderzocht en gekoppeld aan data van het CBS.

ZZP’ers in de bouw, bedrijfsbeheer en sociaal werk vaakst verzekerd

Ruim eenderde, 35,6 procent, van de aanvragen voor een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering kwam van drie beroepsgroepen, namelijk ZZP’ers in de bouw (17,5 procent), specialisten bedrijfsbeheer (10,5 procent) en sociaal werkers (7,6 procent). Dit zijn beroepsgroepen waar opdrachtgevers doorgaans sturen op verzekeringen tegen aansprakelijkheidsrisico’s.

Meestal sprake van AVB, Juristen ook BAV

De meeste aanvragen (76 procent) betreffen een aanvraag voor een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB). De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) wordt over het algemeen minder vaak aangevraagd, maar juristen zijn er wel alert op. Van de onderzochte juristen heeft 56 procent een BAV, terwijl ‘slechts’ 30 procent een AVB heeft. Managers in de administratieve dienstverlening zorgen als ZZP’er voor de beste dekking. Een derde (33 procent) van hen heeft zowel een BAV als AVB.

Verantwoordelijkheid opdrachtgevers naar ZZP’ers

‘Het is goed dat men vaak kiest voor een AVB’, concludeert Eliab Salamony van Lancyr. ‘Opdrachtgevers zijn vaak te laks in het eisen van een AVB of BAV omdat ze de gevolgen niet inzien, of denken dat hun eigen verzekering al dekking biedt. Overheden en grotere bouwbedrijven zijn hier wel scherp op.’

