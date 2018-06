PwC krijgt recordboete van Britse toezichthouder

De Britse Financial Reporting Council (FRC) heeft aan PwC een boete opgelegd van 10 miljoen pond voor fouten in de controle van de cijfers van warenhuisketen BHS. Het is de eerste keer dat de toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk de maximale boete uitdeelt onder het nieuwe sanctieregime. PwC-partner Steve Denison kreeg een nog niet eerder opgelegde boete van een half miljoen pond én hij mag 15 jaar lang geen auditwerkzaamheden doen.

PwC deed de controlewerkzaamheden over het boekjaar 2014 voor BHS, dat in 2016 failliet ging. De keten werd in 2015 voor een pond door de Taveta-holding van zakenman Philip Green verkocht aan Retail Acquisitions. Dat is weer een bedrijf van Dominic Chappell, een ondernemer die driemaal failliet was verklaard. De FRC startte een onderzoek naar de gang van zaken bij BHS, waarbij PwC en Denison toegaven de regels geschonden te hebben.

Boetes gematigd; carrière voorbij

De boete voor PwC is met 35% gematigd tot 6,5 miljoen pond vanwege de snelle medewerking aan een schikking. Daarnaast krijgt PwC een strenge berisping en de verplichting om de komende drie jaar gedetailleerd aan de toezichthouder te rapporteren over de audit-praktijk in Leeds. Bovendien moeten de interne procedures aangescherpt worden.

Denisons boete is ook gematigd: hij krijgt uiteindelijk een rekening van 325.000 pond. Ook voor hem is er een strenge berisping. Zijn carrière lijkt voorbij: hij wordt geschrapt uit het beroepsregister voor een periode van 15 jaar.

Niet kritisch

De FRC geeft geen inhoudelijke toelichting op het besluit. Een parlementaire commissie had eerder geoordeeld dat PwC onvoldoende kritisch was geweest over BHS’ bewering dat de continuïteit van het bedrijf niet in gevaar was. Daarbij werd ook Grant Thornton genoemd: dat bedrijf was betrokken bij de dubieuze overname in 2015.

Ver onder de norm

PwC trekt in een reactie het boetekleed aan: “Het spijt ons dat ons werk ver beneden de professionele norm lag die van ons verwacht mag worden en die we onszelf opleggen. We erkennen dat het belangrijk is om hier lering uit te trekken. In de basis is het geen fout in onze methodologie, de methodologie was simpelweg niet gevolgd. We hebben snel actie ondernomen om onze procedures te verbeteren.” De fouten hebben niet bijgedragen aan het faillissement van BHS, stelt PwC. “Maar ze waren wel ernstig.”

Nieuw beleid

De FRC hanteert sinds 1 juni een nieuw boetebeleid. Accountantsorganisaties krijgen strengere boetes als ze de regels overtreden of ondeugdelijke controles uitvoeren. Boetes kunnen oplopen tot tien miljoen pond of hoger. Een onafhankelijke commissie had vorig jaar een nieuw boetestelsel geadviseers, dat ook ruimte biedt voor meer niet-geldelijke straffen. De boete van tien miljoen is weggelegd voor Big Four-bedrijven die “serieus slecht auditwerk” afleveren.

Eerder deze week kreeg KPMG LLP van de FRC een boete van 4,5 miljoen pond aan de broek (gematigd tot 3,15 miljoen) wegens tekortkomingen in de controle van de cijfers van verzekeringsbedrijf Quindell. Auditpartner William Smit kwam er beter vanaf dan zijn collega Denison: hij moet een boete van 120.000 pond betalen (teruggebracht tot 84.000) en krijgt een berisping.